عیادت رئیس بنیاد شهید از نوجوان حادثه دیده جنگ تحمیلی رمضان در سیریک

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دکتر سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در بیمارستان ساسان، با «معصومه زارعی»، از حادثه دیدگان جنگ تحمیلی رمضان در سیریک عیادت و در جریان وضعیت درمانی وی قرار گرفت.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن ابراز همدردی با خانواده این نوجوان حادثه دیده، از نزدیک در جریان وضعیت و مسائل درمانی وی قرار گرفت و ضمن تأکید بر ارائه خدمات درمانی مورد نیاز، توضیحات و دستورات لازم را صادر کرد.

معصومه زارعی، نوجوان حادثه دیده در جنگ تحمیلی اخیر، دهم شهریورماه در بندر کوهستک سیریک استان هرمزگان، در حمله موشکی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی مورد آسیب قرار گرفت.

گفتتی است، در این دیدار سیده معصومه غفوری مدیر کل اطلاع رسانی، ارتباطات و امور بین‌الملل بنیاد شهید و محمدعلی عامریان مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور داشتند.

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