به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمد رسولی، شاعر آیینی، در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی که روز چهارشنبه در تکیه تاریخی نیاوران برگزار شد، با قدردانی از عملکرد حجت‌الاسلام باباخانی، شناخت دقیق مسائل هیئت‌ها، تعامل با طیف‌های مختلف فعالان این عرصه، اعتماد به نیروهای اجرایی و پشتکار مستمر را از ویژگی‌های مدیریتی وی برشمرد.

رسولی با اشاره به توجه حجت الاسلام باباخانی به مسائل و دغدغه‌های هیئت‌ها گفت: برای افرادی که شب و روزشان با مسائل هیئت سپری می‌شود، بسیار ارزشمند است که مدیری از جنس شعر و هیئت نباشد، اما مسائل این حوزه را به‌خوبی درک کند و آن‌قدر برایش اهمیت قائل باشد که حتی پیشنهاد ایجاد مرکزی در دفتر سازمان برای پیگیری این مسائل را مطرح کند.

وی افزود: این شناخت و درک دقیق را در زمینه‌های دیگر و در نوع تعامل باباخانی با افراد مختلف نیز می‌شد مشاهده کرد. بدنه هیئت‌ها از سلیقه‌ها و دیدگاه‌های متنوعی تشکیل شده است و تعامل با این مجموعه، به شناخت و حوصله نیاز دارد.

به گفته رسولی، همین ویژگی موجب شده بود که حجت‌الاسلام باباخانی با روی گشاده با فعالان این عرصه برخورد کند؛ موضوعی که در میان مدیران فرهنگی، ارزشمند و قابل توجه است.

این شاعر آیینی، اراده برای عملیاتی کردن ایده‌ها را از دیگر ویژگی‌های باباخانی دانست و اظهار کرد: گاهی در مجموعه‌های فرهنگی، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی تدوین می‌شود، اما همه آن‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسد. آنچه در مدیریت حجت الاسلام باباخانی به چشم می‌آمد، تلاش برای تبدیل ایده‌ها به اقدام عملی بود.

رسولی با اشاره به تجربه همکاری خود با حجت الاسلام باباخانی گفت: در نخستین جلسه‌ای که با یکدیگر داشتیم، طرحی را مطرح کردم که مدت‌ها در ذهنم بود و به زمینه فعالیت برخی شاعران آیینی و سفر به سوریه مربوط می‌شد. این طرح در مدت کمتر از دو ماه عملیاتی شد و سفر با وجود مخاطرات، دشواری‌ها و محدودیت‌های موجود در سوریه انجام گرفت. به گفته وی، سرعت تبدیل این ایده به اقدام عملی، چشمگیر بود.

وی اعتماد به نیروهای فعال و حمایت از ابتکارهای آنان را از دیگر نقاط قوت مدیریت حجت‌الاسلام باباخانی برشمرد و افزود: در برخی پروژه‌ها، با وجود اینکه وی روند کار را به‌صورت مستمر و حتی لحظه‌به‌لحظه پیگیری می‌کرد، به نیروهای اجرایی اعتماد داشت و از تصمیم‌ها و پیشنهادهای آنان حمایت می‌کرد. حتی در مواردی که نظر اولیه او با پیشنهاد مطرح‌شده از سوی دیگران متفاوت بود، این اعتماد و حمایت از ادامه کار مانع نمی‌شد.

رسولی در ادامه به پشتکار حجت‌الاسلام باباخانی اشاره کرد و گفت: پیگیری‌های مستمر، سفرهای متعدد و حضور فعال در امور، از ویژگی‌هایی بود که در دوره مسئولیت او به‌وضوح دیده می‌شد. وی حتی در آخرین روزهای مسئولیت خود نیز پیگیری مسائل سازمان را رها نکرده بود.

این شاعر آیینی با اشاره به پیگیری یکی از موضوعات مرتبط با جلسه‌ای که قرار بود پس از این مراسم برگزار شود، اظهار کرد: حجت الاسلام باباخانی تا آخرین دقایق مسئولیت خود، پیگیر موضوعات و برنامه‌های سازمان بود و این میزان از جدیت و پشتکار، ارزشمند است.

رسولی در پایان با ابراز خرسندی از پنج سال همکاری با باباخانی، ابراز امیدواری کرد که حجت‌الاسلام والمسلمین ولایی نیز مسیر آغازشده را ادامه دهد و بر پایه اقدامات و زیرساخت‌هایی که در دوره مدیریت حجت الاسلام باباخانی شکل گرفته است، این راه با قوت بیشتری دنبال شود.

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