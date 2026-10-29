به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان، بار دیگر تأکید کرد که تا زمانی که اشغالگری رژیم صهیونیستی ادامه دارد و حملات این رژیم علیه لبنان متوقف نشده است، سلاح مقاومت موضوع مذاکره نخواهد بود.

او با تأکید بر اینکه مقاومت بر حق مشروع مقاومت و آنچه توافق طائف در قانون اساسی تضمین کرده است، تکیه دارد و در برابر تجاوز علیه خود و لبنان ایستادگی خواهد کرد، از رژیم صهیونیستی خواست بر اساس توافق ۲۷ نوامبر و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل عقب‌نشینی کند و ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی مستقر شود.

توافق چارچوبی فاقد مشروعیت است

شیخ نعیم قاسم در بیانیه‌ای که درباره تحولات سیاسی لبنان و منطقه صادر کرد، توافق موسوم به توافق چارچوبی را فاقد مشروعیت دانست و گفت این توافق با قانون اساسی لبنان، توافق طائف، قوانین کشور لبنان، سخنرانی تحلیف رئیس‌جمهور لبنان و بیانیه وزارتی لبنان مغایرت دارد.

او این توافق را در حکم توافقی باطل و فاقد وجود حقوقی توصیف کرد و گفت: این توافق چیزی را به دشمن می‌دهد که حق آن نیست، از منابع قدرت لبنان چشم‌پوشی می‌کند و بر فتنه‌انگیزی و تخریب این کشور تکیه دارد.

توافق ایران و آمریکا؛ محور مورد توجه حزب‌الله

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد که این جنبش توافق میان ایران و آمریکا را پیگیری می‌کند و آن را تنها منبع قدرتِ در دسترس، در کنار پایداری مقاومت، مردم ما و حامیان آن دانست.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد که این توافق به‌محض انتشار یادداشت تفاهم، کارآمدی خود را در کاهش سطح حملات علیه لبنان نشان داده است.

او همچنین خواستار پایان دادن به قیمومیت آمریکا و دخالت آن در برخی بخش‌های ساختار دولت لبنان شد و تأکید کرد: قیمومیت مانند اشغالگری است و هر دوی آن‌ها نقض حاکمیت ملی به شمار می‌روند.

وی در ادامه بر پایبندی حزب‌الله به وحدت ملی تأکید کرد و گفت که این جنبش آماده است هر کاری را که شکاف‌ها را ترمیم و مواضع را متحد کند، انجام دهد. او از دیگر طرف‌ها نیز خواست با اقدامات عملی، پایبندی خود را به این رویکرد نشان دهند.

واکنش به انتخابات رژیم صهیونیستی: هر دولتی بیاید، اشغال باید پایان یابد

شیخ نعیم قاسم درباره نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی گفت که برای حزب‌الله تفاوتی ندارد چه کسی بر موجودیت غاصب اسرائیل حکومت کند.

او تأکید کرد که هیچ دولت رژیم صهیونیستی نخواهد توانست اشغالگری خود را ادامه دهد و افزود: این رژیم باید از سرزمین ما خارج شود.

وعده بازسازی و تأکید بر اتحاد با جنبش امل

دبیرکل حزب‌الله بار دیگر بر وعده این جنبش برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت: ما در کنار یکدیگر برای اسکان، مرمت و بازسازی با امکانات خودمان، تلاش برای واداشتن دولت لبنان به انجام وظایفش و کمک کشورهای برادر و دوست، خواهیم ماند.

شیخ نعیم قاسم همچنین اطمینان داد که روابط حزب‌الله با جنبش امل و نیروهای هم‌پیمان و حامی مقاومت مستحکم است.

او گفت که این روابط بر محورهایی همچون حاکمیت لبنان، اهمیت نقش ارتش ملی و حمایت از آن، مخالفت با فتنه در همه شکل‌هایش و گفت‌وگو و تفاهم با تمام گروه‌های مردم لبنان و نهادهای حاکمیتی البته در چارچوب اصول ثابت مربوط به حاکمیت ملی و قانون اساسی، استوار است.

هزینه مقاومت سنگین است، اما تسلیم چیزی باقی نمی‌گذارد

شیخ نعیم قاسم اذعان کرد که هزینه مقاومت سنگین است، اما در عین حال تأکید کرد که تسلیم شدن و امتیاز دادن، چیزی باقی نمی‌گذارد.

وی خاطرنشان کرد که اگر مقاومت، فداکاری‌های لبنانی‌ها و پایداری آنان از جمله شهدا، مجروحان و اسرا و همچنین تحمل آوارگی و ویرانی وجود نداشت، رژیم صهیونیستی شهرک‌سازی در لبنان را آغاز می‌کرد و کنترل سیاسی، اداری و سرزمینی سراسر این کشور را به دست می‌گرفت.

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