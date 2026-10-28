به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نشست از سلسله نشست‌های رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» عصر روز چهارشنبه، 6 آبان 1405 با حضور جمعی از دبیران و معاونان راهبردی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ۹ استان کشور و به میزبانی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان در رشت برگزار شد.

«هانی ایرانمنش» دستیار ارشد راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در این نشست، تحجر را یکی از خطرات جدی پیش روی تشکیلات اسلامی دانست و اظهار کرد: عدم شناخت صحنه و نداشتن ارتباط مؤثر با مردم، از عوامل اصلی شکل‌گیری تحجر است.

وی با اشاره به ویژگی‌های برجسته امامین انقلاب تصریح کرد: زمانه‌شناسی امامین انقلاب موجب شده بود دشمن را بهتر بشناسند و فناوری‌های مدیریت اجتماعی را متناسب با شرایط زمانه طراحی و تولید کنند.

ایرانمنش با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو و هم‌اندیشی میان مؤمنان، به تفسیر رهبر شهید انقلاب از یکی از احادیث امام صادق(ع) اشاره کرد و افزود: مؤمنان باید در کنار یکدیگر بنشینند و با جدیت به بحث و گفت‌وگو بپردازند تا بتوانند تکلیف خود را بشناسند و راه‌های تحقق و عمل به تکالیف را استخراج کنند.

دستیار ارشد راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه در دوره کنونی، ساختار جبهه حق و باطل با سرعت و گستردگی زیادی در حال تغییر است، خاطرنشان کرد: ایمان به مردم یکی از مؤلفه‌هایی است که می‌تواند طراحی، چینش فرایندها و ساختارها را متحول کند.

دیده‌بانی و جبهه‌سازی؛ از مؤلفه‌های رهبران ایران مقاوم

در ادامه این نشست، «سعید غلامی»، معاون راهبردی و گفتمان‌سازی بنیاد خاتم‌الاوصیا(عج)، دیده‌بانی را یکی از برجسته‌ترین شاخص‌های رهبران ایران مقاوم دانست و گفت: یکی دیگر از مؤلفه‌هایی که باید در بررسی این رهبران مورد توجه قرار گیرد، شیوه جبهه‌سازی و فرایند به میدان آوردن مردم است.

وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی میزان آشنایی فعالان فرهنگی و افراد مسئول در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با این فرایندها افزود: روش سازماندهی و شیوه عملیات‌های ما نقشی تعیین‌کننده دارد و استفاده از روش‌های مبتنی بر خط مبارزه، به‌جای سازماندهی ساختارمحور، می‌تواند کارآمدی جبهه فرهنگی را ارتقا دهد.

نهضت جنگل؛ الگویی از سازماندهی مبارزه و نقش‌آفرینی مردم

همچنین «مهدی کاسی»، پژوهشگر عرصه مقاومت گیلان، با اشاره به روند فعالیت شهید میرزا کوچک جنگلی در عرصه مبارزه اظهار کرد: میرزا کوچک نیز با رویکرد سازماندهی مبتنی بر خط مبارزه، به‌جای تکیه صرف بر ساختارهای سازمانی، نهضت جنگل را اداره می‌کرد.

وی رویکرد نقش‌دهی و مسئولیت‌سپاری به مردم را از ویژگی‌های شاخص میرزا کوچک جنگلی دانست و گفت: میرزا با واگذاری مسئولیت تلاش می‌کرد زمینه رشد و ارتقای افراد را فراهم کند.

این پژوهشگر عرصه مقاومت گیلان با تشریح برخی اقدامات فرهنگی و اجتماعی نهضت جنگل افزود: تشکیل مدارس نظامی در لاهیجان برای تربیت نیروی انسانی، بهره‌گیری از بانوان در حوزه پشتیبانی و استفاده از ظرفیت شخصیت‌هایی همچون دکتر حشمت در زمینه تنظیم اسناد نهضت جنگل، از جمله اقدامات این نهضت بود.

کاسی با اشاره به ضرورت پیوند میان «بعثت مردم» و شاخص‌های رهبران ایران مقاوم ابراز کرد: یکی از ویژگی‌های اساسی رهبران ایران مقاوم، دلبسته نبودن به عناوین و جایگاه‌های دنیوی است.

وی جبهه‌سازی را از عوامل قدرت نهضت جنگل برشمرد و اظهار کرد: جبهه‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، به گفتمان عمومی نهضت جنگل تبدیل شده بود و عوامل این نهضت به آن باور داشتند.

حاج قاسم سلیمانی؛ نمونه‌ای از پیش‌بینی تحولات و معماری جبهه مقاومت

در بخش دیگری از این نشست، «مهدی ابوالحسنی»، پژوهشگر عرصه مقاومت کرمان، بررسی دقیق میدان نبرد و حضور به‌موقع در عرصه تحولات را از ویژگی‌های شاخص شهید حاج قاسم سلیمانی دانست و گفت: حاج قاسم شش ماه پیش از شکل‌گیری داعش، وقوع این اتفاق را پیش‌بینی کرده بود که این موضوع نشان‌دهنده اشراف و تسلط ایشان بر میدان بود.

وی با اشاره به توانمندی حاج قاسم سلیمانی در جبهه‌سازی افزود: طراحی‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های حین بحران در جبهه مقاومت که با تدبیر حاج قاسم انجام می‌شد، نشان‌دهنده توانمندی بالای ایشان در معماری و سازماندهی جبهه مقاومت بود.

این پژوهشگر عرصه مقاومت کرمان، سرعت در طراحی و تصمیم‌گیری را از دیگر ویژگی‌های مهم حاج قاسم سلیمانی برشمرد و تصریح کرد: باور، اراده و صبر، از ویژگی‌های اصلی در طراحی‌ها و تصمیم‌گیری‌های حاج قاسم بود.

نخستین نشست از سلسله نشست‌های رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» با هدف بررسی شاخص‌های رهبری در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و واکاوی تجربه‌های تاریخی و معاصر در زمینه دیده‌بانی، شناخت میدان، جبهه‌سازی و نقش‌آفرینی مردم، به میزبانی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان در رشت برگزار شد.

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