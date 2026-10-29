به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مستند «آینه پارسایی» به همت اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه ملی و با همکاری شبکه قرآن و معارف سیما، در پاسداشت مقام علمی و معنوی آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی تولید شده است و جمعه ۸ آبان، هم‌زمان با چهلمین روز از درگذشت ایشان، از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.

این مستند، با نگاهی به زندگی و سیره علمی این فقیه برجسته، به بررسی جایگاه ایشان در سنت اصیل فقاهت، دقت‌های کم‌نظیر در علم رجال و بررسی اسناد روایی، روش تدریس و اهتمام به تربیت شاگردان می‌پردازد.

تأکید بر ضرورت تعمیق مطالعات حوزوی، پاسداشت استقلال علمی حوزه‌های علمیه و نقد مدرک‌گرایی و شتاب‌زدگی در آموزش، از محورهای اصلی این مستند است؛ اثری که می‌کوشد تصویری از میراث علمی و اخلاقی آیت‌الله شبیری زنجانی و اهمیت صیانت از سنت‌های اصیل حوزوی پیش روی مخاطبان قرار دهد.

*زمان پخش:* جمعه ۸ آبان، ساعت ۲۰:۰۵

*شبکه قرآن و معارف سیما*

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