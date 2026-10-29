به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین رستم‌نژاد، رئیس پژوهشکده حج و زیارت، روزچهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵، در آیین رونمایی از جلد نهم دانشنامه «حج و حرمین شریفین» که در ساختمان نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در شهر مقدس قم برگزار شد، به تشریح روند تدوین و محتوای این دانشنامه پرداخت.

وی با اشاره به انتشار ۹ جلد از این دانشنامه اظهار کرد: در مجموع، ۱۳ جلد برای دانشنامه «حج و حرمین شریفین» پیش‌بینی شده است و تاکنون ۹ جلد آن به چاپ رسیده است.

رئیس پژوهشکده حج و زیارت با بیان اینکه ۶ هزار و ۶۲۱ صفحه از این مجموعه در قالب ۹ جلد منتشر شده است، افزود: در این ۹ جلد، یک‌هزار و ۴۴ مدخل اصلی تدوین شده و ۲۵۷ نویسنده در نگارش مقالات آن مشارکت داشته‌اند. همچنین، متوسط حجم هر مقاله حدود ۲ هزار و ۱۰۰ کلمه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستم‌نژاد با اشاره به محتوای جلد نهم دانشنامه «حج و حرمین شریفین» گفت: این جلد شامل ۱۱۸ مدخل اصلی است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی پژوهشکده حج و زیارت در حوزه دانشنامه‌نویسی تصریح کرد: اکنون دوره شکوفایی دانشنامه‌نویسی در پژوهشکده حج و زیارت است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، به سمت جهانی‌کردن دانشنامه‌نویسی در حوزه حج و زیارت حرکت کنیم.

رئیس پژوهشکده حج و زیارت همچنین بر ضرورت توجه به ترجمه دانشنامه‌ها به زبان‌های دیگر تأکید کرد و آن را از مسیرهای پیش‌رو برای گسترش دامنه مخاطبان و معرفی ظرفیت‌های علمی این حوزه در سطح بین‌المللی دانست.

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