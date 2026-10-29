دانشنامه حج و حرمین شریفین؛ گامی در جهت حفظ و نشر میراث علمی زیارت در جهان اسلام

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵، در آیین رونمایی از جلد نهم دانشنامه «حج و حرمین شریفین» که در شهر مقدس قم برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های بعثه مقام معظم رهبری و حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در خدمت به زائران، اظهار کرد: تلاش‌های گسترده‌ای برای خدمت‌رسانی به حجاج و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه حج و زیارت انجام شده است.

وی با اشاره به جایگاه پژوهشکده حج و زیارت و آثار منتشرشده در این مجموعه افزود: در کشورهای اسلامی و حتی در کشور میزبان، فعالیت‌هایی با این گستردگی و تنوع که در پژوهشکده حج و زیارت دنبال می‌شود، انجام نشده است و لازم است این اقدامات با قدرت و گستره بیشتری ادامه یابد.

تولیت آستان مقدس سیدالکریم (ع) با بیان اینکه هرچه در حوزه حج پیش می‌رویم، ابعاد تازه‌ای از فعالیت‌های علمی و فرهنگی نمایان می‌شود، گفت: در این زمینه همچنان کارهای فراوانی باقی مانده است و باید گام‌های بزرگ‌تری برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر با اشاره به تأثیر رهنمودهای امام خمینی(ره) و قائد شهید در توسعه فعالیت‌های حج و زیارت اظهار کرد: رهنمودهای امام راحل و رهبر شهید انقلاب در سال‌های گذشته زمینه‌ساز اقدامات ارزشمندی برای خدمت‌رسانی بهتر به حجاج بوده است.

وی با اشاره به تأکید قائد شهید ره بر اهمیت حج، به بخشی از حکم ایشان برای آیت‌الله محمدی ری شهری ره در ششم اردیبهشت ۱۳۷۰ اشاره کرد.

ایشان با اشاره به رویکردهای علمی و پژوهشی در حوزه حج و زیارت گفت: از ابتدای شکل‌گیری این فعالیت‌ها تلاش شد ابعاد مختلف حج مورد توجه قرار گیرد؛ از آداب، اسرار و معارف حج گرفته تا فقه و مناسک، اخلاق و آداب معاشرت زائران. این موضوعات از ابتدا در دستور کار قرار گرفت و امروز آثار تولیدشده در این زمینه می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای زائران باشد.

وی انتشار آثاری همچون مجموعه «میقات الحج» را از اقدامات ارزشمند این حوزه دانست و افزود: این آثار مورد استقبال قرار گرفته‌اند و به‌ عنوان منابعی برای تدوین مقالات و مطالعات تخصصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین کتاب‌هایی که ترجمه شده‌اند، امروز در خارج از کشور نیز مورد استفاده علاقه‌مندان قرار دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر، «دانشنامه‌نگاری» را از اقدامات مهم و ماندگار برشمرد و اظهار کرد: همه آثار علمی به یک اندازه در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند و گاهی حجم و گستردگی مطالب، استفاده مستقیم از آنها را دشوار می‌کند. هدف از تدوین دانشنامه‌ها این است که مجموعه‌ای منظم و مستند از دانش موجود فراهم شود تا نخبگان، پژوهشگران و علاقه‌مندان بتوانند به‌ راحتی از آن بهره ببرند.

وی با اشاره به تجربه دانشنامه‌نگاری در حوزه قرآن و حدیث گفت: دانشنامه «قرآن و حدیث» که مرحوم آیت‌الله محمد محمدی ری‌شهری بنیان‌گذاری کرد، از نمونه‌های ارزشمند این تلاش علمی است و مجموعه آثار این حوزه در آینده احتمالا به بیش از ۸۰ جلد خواهد رسید که تا کنونی ۲۷ جلد آن به چاپ رسیده و مورد استفاده پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با تأکید بر اهمیت دانشنامه «حج و حرمین شریفین» تصریح کرد: دانشنامه‌ها از منابع مهم برای نخبگان و اندیشمندان به شمار می‌روند و تدوین جلدهای مختلف این اثر باید با جدیت ادامه پیدا کند. انتشار جلد نهم را باید بخشی از یک مسیر علمی مستمر دانست؛ مسیری که برای تکمیل آن همچنان به تلاش و برنامه‌ریزی نیاز است.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کتابخانه تخصصی حج و زیارت تأکید کرد و گفت: باید از منابع موجود در این کتابخانه، مدخل‌ها و پرونده‌های علمی متناسب با موضوعات مختلف استخراج و با استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، امکان دسترسی آسان‌تر به آنها فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر افزود: می‌توان برای هر یک از بخش‌های حج، پرونده‌های علمی ویژه‌ای تشکیل داد و با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، محتوای تخصصی را دسته‌بندی و پردازش کرد و برای مخاطبان مختلف در دسترس قرار داد. ترجمه این آثار به زبان‌های گوناگون نیز می‌تواند زمینه بهره‌مندی پژوهشگران و علاقه‌مندان در کشورهای مختلف را فراهم سازد.

وی با بیان اینکه تولیدات علمی حوزه حج و زیارت باید از طریق بسترهای اینترنتی و فضای مجازی در اختیار مخاطبان قرار گیرد، اظهار کرد: ضروری است نخبگان، پژوهشگران و زائران بتوانند متناسب با نیاز خود به این منابع دسترسی داشته باشند.