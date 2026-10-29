به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵، در آیین رونمایی از جلد نهم دانشنامه «حج و حرمین شریفین» که در شهر مقدس قم برگزار شد، ابتدا با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، یاد و خاطره سالروز افشاگری تاریخی امام خمینی(ره) درباره کاپیتولاسیون را گرامی داشت.

وی از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در این مراسم قدردانی کرد و فعالیت در عرصه حج و زیارت و نگارش آثار علمی و پژوهشی در این حوزه را توفیقی الهی دانست.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر ماندگاری آثار علمی و پژوهشی اظهار کرد: فعالیت در عرصه حج و زیارت، به‌ویژه هنگامی که با نیت الهی انجام شود، می‌تواند آثار گسترده و ماندگاری بر جای بگذارد و زمینه بهره‌مندی نسل‌های آینده از معارف دینی را فراهم کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به تأثیرگذاری آثار علمی مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری، از جمله کتاب «میزان‌الحکمه»، خاطرنشان کرد: برخی آثار علمی که با تلاش و نیت الهی تألیف می‌شوند، از مرزهای جغرافیایی فراتر می‌روند و در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت پژوهش‌های دینی برای اثرگذاری گسترده و ماندگار است.

وی با اشاره به اهمیت اخلاص در فعالیت‌های علمی و پژوهشی افزود: بر اساس روایت «مَنْ کَانَ لِلَّهِ کَانَ اللَّهُ لَهُ»، هر کس برای خداوند عمل کند، خداوند پشتیبان او خواهد بود. توجه به این اصل در فعالیت‌های علمی و پژوهشی، زمینه‌ساز تعمیق و ماندگاری آثار و گسترش بهره‌مندی جامعه از نتایج آن است.

قدردانی از تلاش‌های پژوهشگران و خادمان عرصه حج

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با یادآوری تلاش‌های مرحوم سامانی در مراحل آغازین تدوین دانشنامه «حج و حرمین شریفین» گفت: مرحوم سامانی در آغاز این کار علمی تلاش‌های فراوانی برای پیشبرد آن انجام داد و خدمات ایشان شایسته قدردانی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب همچنین با اشاره به خدمات آیت‌الله حاج شیخ عباس ظهیری در عرصه‌های مختلف مرتبط با حج، از جمله حوزه مناسک، بر ضرورت پاسداشت تلاش‌های علمی، فرهنگی و تبلیغی خادمان این عرصه تأکید کرد.

وی با اشاره به انتشار آثار معرفی‌کننده شخصیت‌ها و مبلغان فعال در حوزه حج و زیارت افزود: کتاب «مبلغ پاسخگو» نیز هفته گذشته درباره آیت‌الله ظهیری رونمایی شد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در ادامه، کتاب‌های «مبلغ صادق» درباره حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی‌روحانی، «مبلغ مخلص» درباره حجت‌الاسلام والمسلمین مظلومی، «مبلغ وظیفه‌شناس» درباره حجت‌الاسلام والمسلمین رضوانی و «مبلغ محبوب» درباره حجت‌الاسلام والمسلمین سید جعفر طباطبایی را از جمله آثار منتشرشده در این زمینه برشمرد.

وی همچنین از کتاب‌های «مبلغ فقیه و پرتلاش» درباره آیت‌الله گرایلی، «مبلغ خستگی‌ناپذیر» درباره حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر الهادی و «مبلغ وارسته» درباره حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی نام برد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب پاسداشت خدمات و مجاهدت‌های خادمان ضیوف‌الرحمان را اقدامی ارزشمند دانست و بر ضرورت ثبت تجربه‌ها و معرفی شخصیت‌های اثرگذار این عرصه به نسل‌های آینده تأکید کرد.

تأکید بر تداوم دانشنامه‌نگاری و توسعه پژوهش‌های حج

وی با اشاره به دشواری‌ها و زمان‌بر بودن تدوین دانشنامه‌های تخصصی اظهار کرد: تهیه و تدوین چنین آثاری به سال‌ها تلاش علمی، پژوهش مستمر و همکاری محققان و کارشناسان نیاز دارد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت ضمن قدردانی از رؤسای پیشین پژوهشکده حج و زیارت، مدیران و کارکنانی که در شکل‌گیری و پیشبرد این مجموعه علمی نقش داشته‌اند، بر اهمیت استمرار فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه حج و زیارت تأکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین نواب همچنین با اشاره به تجربه انتشار کتاب «نوش بندگی» گفت: این کتاب در سال‌های گذشته منتشر شد و پس از ترجمه به زبان عربی، به همت آستان مقدس عباسی به چاپ رسید تا زمینه استفاده مخاطبان عرب‌زبان، به‌ویژه مردم عراق، از محتوای آن فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد تمدنی حج در برنامه‌های جدید پژوهشکده حج و زیارت افزود: برنامه‌های پژوهشی این مجموعه باید با نگاهی جامع به ظرفیت‌های معرفتی، فرهنگی و تمدنی حج طراحی شود و موضوعات مرتبط با جایگاه حج در تمدن اسلامی، متناسب با نیازهای روز، مورد توجه قرار گیرد.

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