به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه برنامه‌های علمی و پژوهشی «دومین رویداد بین‌المللی وعده صادق در آینه هنر»، نشست علمی «تحلیل کتاب‌شناختی وعده صادق: مرور نظام‌مند منابع، رویکردها و خلأهای پژوهشی» با سخنرانی دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزار خواهد شد.

این نشست علمی روز شنبه، ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۱ به صورت مجازی و از طریق پیوند زیر برگزار خواهد شد:

https://webinar.ihcs.ac.ir/rooms/poh-nbs-69y-66m/join

گفتنی است، عملیات «وعده صادق» که در بهار ۱۴۰۳ در پاسخ به تعرض رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق انجام شد، نقطه‌عطفی در سیاست دفاعی و معادلات بازدارندگی ایران اسلامی محسوب می‌شود. این عملیات، الگویی نوین از بازدارندگی تهاجمی را عینیت بخشید و پس از آن، دو دفاع‌ مقدس «جنگ تحمیلی دوم (جنگ دوازده‌روزه)» و «جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)» ابعاد تازه‌ای به این گفتمان افزود.

با گسترش این گفتمان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، ضرورت مستندسازی علمی، مرور نظام‌مند منابع موجود و شناسایی خلأهای پژوهشی به یکی از نیازهای اساسی جامعه علمی کشور تبدیل شده است. نشست پیش‌رو با رویکردی کتاب‌شناختی، در صدد ترسیم نقشه راه پژوهش‌های آینده در این حوزه است. بر همین اساس، بخش پژوهش «دومین رویداد بین‌المللی وعده صادق در آینه هنر» شامل رشته‌های مقاله، یادداشت، کتاب، طرح پژوهشی و پایان‌نامه و رساله است و برگزاری نشست‌های علمی، در راستای همین رویکرد و با هدف پیوند میان تولید هنری و پشتوانه علمی آن طراحی شده است.

دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» به همت سازمان بسیج هنرمندان و به دبیری دکتر محمد نجاری برگزار می‌شود.

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