تجدید حملات نیروهای مسلح یمن به فرودگاه عدن؛ نبردها در استان تعز شدت گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن روز گذشته فرودگاه عدن را با چندین موشک هدف قرار دادند. این حمله پس از ورود یک هواپیمای ترابری نظامی حامل محموله بزرگی از مهمات به فرودگاه انجام شد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیش از این حمله، خواستار تخلیه فوری فرودگاه عدن شده بود. او عربستان را مسئول تبدیل این فرودگاه به یک پایگاه نظامی برای انتقال سلاح و تجهیزات به گروه‌های همسو با ریاض دانست.

در همین زمینه، یک منبع نظامی در شهر صنعاء به روزنامه «الاخبار» گفت که طی ساعات گذشته، فرود چندین هواپیمای ترابری نظامی سعودی رصد شده است. به گفته این منبع، ریاض از این تأسیسات برای انتقال هوایی محموله‌های تسلیحاتی بیشتر با هدف پشتیبانی از حضور خود در استان‌های جنوبی یمن و آماده‌سازی برای تشدید درگیری‌های نظامی در جنوب تنگه باب‌المندب استفاده کرده است.

این منبع همچنین مدعی شد که هر هواپیمای ترابری نظامی که در هر یک از فرودگاه‌های یمن در مناطق تحت اشغال فرود بیاید، هدف مشروع خواهد بود.

در مقابل، وزارت حمل‌ونقل دولت عدن وابسته به عربستان تأیید کرد که فرودگاه شهر عدن بیش از یک بار هدف حمله قرار گرفته است. حملاتی که به تغییر مسیر پروازهای خطوط هوایی به فرودگاه جیبوتی منجر شد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که عربستان در حال تقویت گروه‌های همسو با خود از طریق ارسال تدارکات بیشتر است. به‌ویژه آنکه درگیری‌ها به سمت منطقه «طورالباحه» پیش رفته‌اند. منطقه‌ای که در غرب شهر عدن قرار دارد و با این شهر هم‌مرز است.

پیشروی نیروهای مسلح یمن در جبهه‌های تعز

در جبهه‌های شهر تعز، نیروهای مسلح یمن موفق شدند از سمت جنوب پیشروی قابل‌توجهی داشته باشند. در همین حال، حملات پیاپی نیروی هوایی عربستان به اطراف شهر تعز، نتوانست مانع این پیشروی شود.

منابع میدانی به روزنامه «الاخبار» گفتند که نیروهای مسلح یمن پس از درگیری‌های شدید با گروه‌های مسلح وابسته به عربستان، دستاوردهای قابل‌توجهی در جبهه «صبر الموادم» به دست آورده است.

این منابع افزودند که نیروهای مسلح یمن عملیات تأمین امنیت مناطق باقی‌مانده در کوه «صبر» مشرف بر مرکز شهر تعز را از سر گرفته‌اند. به گفته آن‌ها، فروپاشی مواضع گروه‌های مسلح در برخی نقاط باعث شد که نیروهای مسلح یمن، کنترل مناطقی از جمله «کحلان»، «الشقب»، «النجادة» و چند منطقه راهبردی دیگر را به دست بگیرند.

منابع مذکور همچنین تأکید کردند که کنترل کوه صبر، برتری نظامی لازم را برای نیروهای مسلح یمن جهت هدف قرار دادن هرگونه تحرک در تعز فراهم می‌کند و گروه‌های مسلح مستقر در این منطقه را در وضعیتی قرار می‌دهد که از دو طرف در محاصره قرار گیرند.

تماس‌های سیاسی در تعز و ادامه استقرار گروه‌های مسلح

با وجود آنکه منابع محلی از برقراری تماس‌های گسترده میان شماری از رهبران داخل شهر تعز و دولت یمن خبر داده‌اند ــ تماس‌هایی که به گفته آن‌ها در روزهای گذشته به خروج امن شمار بیشتری از فرماندهان نظامی و امنیتی از داخل این شهر انجامیده است ــ گروه‌های مسلح همچنان در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تعز موضع دارند.

این گروه‌ها به‌طور مشخص در محله‌های «التحریر»، «الروضه»، «القاهره»، «الجمهوری»، «المظفر» و «وادی غفینه» مستقر هستند. بر اساس گزارش روزنامه الاخبار، نیروهای مسلح یمن به دلیل سنگر گرفتن افراد مسلح در میان این محله‌ها از ورود نظامی به آن‌ها خودداری می‌کنند.

در جبهه شمالی شهر تعز نیز نیروهای مسلح یمن کنترل محله‌های تازه‌ای را در منطقه «عصیفره» به دست گرفته‌اند. منطقه‌ای که بیش از پنج کیلومتر با مرکز شهر تعز فاصله ندارد.

اعلام ۱۴ شهید در حملات هوایی به استان الجوف

در تحولی دیگر، وزارت بهداشت یمن روز گذشته اعلام کرد که در پی حملات هوایی عربستان به شهرستان «الحزم» در استان الجوف در شرق شهر صنعاء، ۱۴ نفر شهید و ۱۶ نفر زخمی شده‌اند. به گفته این وزارتخانه، سه زن نیز در میان مجروحان قرار دارند.

وزارت بهداشت یمن توضیح داد که حملات، بازار مرکزی شهر الحزم را هدف قرار داده‌اند، بازاری که هنگام حمله مملو از خریداران بوده است. به گفته این نهاد، شماری از خانه‌های اطراف بازار نیز هدف قرار گرفته‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸