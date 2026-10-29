کتاب الکترونیکی «مالک فدک» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب الکترونیکی «مالک فدک» به همت بخش پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی منتشر شد.

این اثر با هدف پاسخ‌گویی به پرسش‌های تاریخی درباره فدک و ابعاد مختلف زندگی و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

در این کتاب، به چند پرسش تاریخی درباره غصب فدک، فعالیت‌های حضرت زهرا(س) پس از هجوم به خانه ایشان، جزئیات تدفین آن حضرت، علت مخفی ماندن قبر مطهر ایشان و تاریخچه عزاداری ایام فاطمیه پاسخ داده شده است.

این اثر می‌کوشد با پرداختن به موضوعات یادشده، زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با ابعاد تاریخی این رویدادها را فراهم کند.

علاقه‌مندان برای مطالعه و دریافت نسخه الکترونیکی کتاب «مالک فدک» می‌توانند به نشانی زیر مراجعه کنند:

https://mmps.ir/QJuMu

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