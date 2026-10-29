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از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس صورت گرفت؛

آغاز پویش ملی «برای مادرم زهرا(س)» با اهدای جوایز ارزنده

۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵
کد مطلب: 1883899
آغاز پویش ملی «برای مادرم زهرا(س)» با اهدای جوایز ارزنده

پویش ملی «برای مادرم زهرا سلام‌الله‌علیها» با هدف انجام عمل نیک و خیر به نیابت از حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از آغاز پویش ملی «برای مادرم زهرا سلام‌الله‌علیها» خبر داد.

این پویش با محوریت انجام یک عمل نیک و خیر برای دیگران به نیابت از حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها از تاریخ ۱ آبان‌ماه تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، اقدامات قابل انجام در این پویش شامل چهار محور است: اقدامات عبادی و معرفتی (قرائت سوره مبارکه کوثر، زیارتنامه و حدیث کسا و ترویج معارف فاطمی)، بعثت مردمی (حضور در تجمعات مردمی، تقدیر از حافظان امنیت و خدمت عملیاتی جهت دفاع از کشور)، خدمت و مسئولیت‌پذیری (یک روز خدمت صادقانه به نیت حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام) و فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی (برگزاری روضه، ذکر و مراسم مذهبی و کارهای خیر دیگر).

همچنین برای شرکت‌کنندگان در این پویش جوایز ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است که شامل ۵ کمک هزینه کربلای معلی، ۸ سفر به مشهد مقدس، ۱۵ سفر به قم مقدس، ۱۸ بسته ویژه متبرکات حرم‌ها، ۱۰۰ هدیه متبرک از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و جوایز ارزنده دیگر است.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این پویش می‌توانند از طریق لینک https://amfm.porsline.ir/s/madaram-zahra اقدام کنند یا عدد ۲ را به شماره ۳۰۰۰۱۱۲۲ ارسال نمایند.

زمان اعلام برگزیدگان این پویش نیز ۱۵ آذرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

آغاز پویش ملی «برای مادرم زهرا(س)» با اهدای جوایز ارزنده

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