آغاز پویش ملی «برای مادرم زهرا(س)» با اهدای جوایز ارزنده

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از آغاز پویش ملی «برای مادرم زهرا سلام‌الله‌علیها» خبر داد.

این پویش با محوریت انجام یک عمل نیک و خیر برای دیگران به نیابت از حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها از تاریخ ۱ آبان‌ماه تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، اقدامات قابل انجام در این پویش شامل چهار محور است: اقدامات عبادی و معرفتی (قرائت سوره مبارکه کوثر، زیارتنامه و حدیث کسا و ترویج معارف فاطمی)، بعثت مردمی (حضور در تجمعات مردمی، تقدیر از حافظان امنیت و خدمت عملیاتی جهت دفاع از کشور)، خدمت و مسئولیت‌پذیری (یک روز خدمت صادقانه به نیت حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام) و فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی (برگزاری روضه، ذکر و مراسم مذهبی و کارهای خیر دیگر).

همچنین برای شرکت‌کنندگان در این پویش جوایز ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است که شامل ۵ کمک هزینه کربلای معلی، ۸ سفر به مشهد مقدس، ۱۵ سفر به قم مقدس، ۱۸ بسته ویژه متبرکات حرم‌ها، ۱۰۰ هدیه متبرک از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و جوایز ارزنده دیگر است.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این پویش می‌توانند از طریق لینک https://amfm.porsline.ir/s/madaram-zahra اقدام کنند یا عدد ۲ را به شماره ۳۰۰۰۱۱۲۲ ارسال نمایند.

زمان اعلام برگزیدگان این پویش نیز ۱۵ آذرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

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