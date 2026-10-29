به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، را خطرناک‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ ایالات متحده خواند و او را شخصیتی اقتدارگرا توصیف کرد که به حاکمیت قانون اعتقادی ندارد.

سندرز در اظهاراتی که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر انتخاب میان ادامه فعالیت کنگره‌ای جمهوری‌خواه متمرکز است که به گفته او، بدون چون‌وچرا با تمام برنامه‌های ترامپ موافقت می‌کند، یا تلاش برای پاسخ‌گو کردن رئیس‌جمهور.

وی همچنین تأکید کرد که نتایج انتخابات، ماهیت رابطه میان کنگره و دولت آمریکا را در شرایط اختلاف‌نظرها درباره عملکرد و سیاست‌های ترامپ مشخص خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که آمریکا خود را برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در سوم نوامبر آماده می‌کند.

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