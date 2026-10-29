به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حامد کاشانی در محفل عزاداری چهارشنبه شب حرم مطهر بانوی کرامت با تبیین جایگاه حضرت زهرا(س) نزد پیامبر اکرم(ص)، به بررسی عوامل انکار حقیقت پس از رحلت پیامبر(ص) پرداخت و بر ضرورت شناخت موانع پذیرش حق و مسئولیت شیعیان در دفاع از ولایت تأکید کرد.

وی با اشاره به روایات مربوط به فضائل حضرت زهرا(س)، از جمله «فاطمة بضعة منی» و «إنّ الله یغضب لغضبک ویرضی لرضاک»، اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) بارها جایگاه ویژه حضرت زهرا(س) را برای مسلمانان تبیین کردند و با رفتار و گفتار خود، حرمت این خاندان را نشان دادند؛ با این حال، حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) نشان داد که آگاهی از حقیقت، همیشه به پذیرش آن منجر نمی‌شود.

کاشانی با بیان اینکه کینه، حسادت، رقابت و دلبستگی به منافع می‌تواند مانع پذیرش حق شود، تصریح کرد: گاهی انسان از حقیقتی آگاهی ندارد و با آگاه‌شدن، مسیر خود را اصلاح می‌کند؛ اما گاهی مشکل ناآگاهی نیست، بلکه تعلقات و انگیزه‌هایی است که اجازه نمی‌دهد فرد به حقیقتی که می‌شناسد، پایبند بماند. از همین رو، شناخت عوامل انحراف در تاریخ اسلام برای فهم حوادث صدر اسلام و عبرت‌آموزی از آن ضرورت دارد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به نقش شخصیت‌های برجسته در دفاع از ولایت خاطرنشان کرد: اگرچه جایگاه امیرالمؤمنین علی(ع) بی‌بدیل است، شخصیت‌های دیگری نیز متناسب با توانایی و موقعیت خود در جبهه حق نقش‌آفرینی کرده‌اند. حضرت جعفر بن ابی‌طالب، ابوذر غفاری، عمار یاسر و زید بن صوحان از جمله افرادی هستند که هر یک در مقطعی از تاریخ اسلام در حمایت از حق اثرگذار بودند.

وی با اشاره به روایت پیامبر اکرم(ص) درباره عمار یاسر و کشته‌شدن او به دست گروه ستمگر، بر اهمیت تشخیص جبهه حق و باطل تأکید کرد و افزود: دفاع از ولایت تنها به شناخت و محبت قلبی محدود نمی‌شود؛ بلکه هر فرد باید به اندازه توان خود در مسیر حمایت از حق و تبیین معارف اهل‌بیت(ع) قدم بردارد.

کاشانی ادامه داد: همان‌گونه که یاران امیرالمؤمنین(ع) هر یک نقشی متناسب با ظرفیت خود داشتند، امروز نیز هر فرد باید مسئولیت خود را بشناسد و از بی‌تفاوتی بپرهیزد.

وی با پیوند دادن این آموزه‌ها به مسئولیت اجتماعی امروز شیعیان، حضور در اجتماعات، روشنگری برای خانواده و دوستان و فعالیت‌های فرهنگی و هنری را از عرصه‌های نقش‌آفرینی دانست و گفت: هر کس باید متناسب با امکانات و توانایی خود برای حمایت از جبهه حق تلاش کند؛ مهم آن است که انسان از ظرفیت خود برای تقویت حق استفاده کند و در برابر مسائل مهم اعتقادی و اجتماعی بی‌تفاوت نماند.

سخنران حرم مطهر در پایان، بی‌تفاوتی را زمینه‌ساز آسیب‌پذیری جامعه در برابر فتنه‌ها دانست و بر ضرورت تقویت همدلی، پایداری در مسیر ولایت و حفظ پیوند اعتقادی و عملی با اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.