به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی در دیدار با آیت‌الله شیخ حسین المعتوق، عضو کویتی شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، ضمن خوش آمد و ابراز خرسندی از این دیدار، به ابعاد و تبعات احکام صادره حاکمان کویت علیه شیعیان و فعالان دینی و لزوم پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی پرداخت.

تجلیل از شخصیت علمی و تقریبی آیت‌الله معتوق و انتقاد از احکام ظالمانه کویت

آیت‌الله رمضانی با ادای احترام به مقام علمی و معنوی آیت‌الله شیخ حسین المعتوق، وی را از برجسته‌ترین شخصیت‌های شیعی جهان و از باورمندان به وحدت امت اسلامی معرفی و تصریح کرد آیت‌الله معتوق به عنوان مدرس علوم دینی، به تدریس فقه، اصول و تفسیر اشتغال داشته و همواره نگاهی با تقریبی و انسان‌دوستانه در جهت همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان و امت واحده در دنیا داشته است.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در ادامه با اشاره به احکام ظالمانه کویت علیه آیت‌الله معتوق افزود که متأسفانه در کویت بر اساس نگاه‌های استعماری، احکامی صادر می‌شود که با هیچ‌یک از مبانی حقوقی، دینی، شرعی و قوانین بین‌المللی سازگاری ندارد.

وی با ابراز تأسف شدید از برخوردهای صورت‌گرفته با خادمان و چهره‌های شیعه در کویت تأکید کرد که این افراد همواره در جهت حل مسائل جامعه مسلمین و ترویج نگاه مسالمت‌آمیز تلاش کرده‌اند.

ضرورت واکنش سازمان ملل و پیگیری حقوقی اهانت به شیعیان در بحرین، عربستان و کویت

آیت‌‍الله رمضانی با غیرقابل تحمل خواندن فشارها و اهانت‌های واردشده به شیعیان در کویت، بحرین، عربستان و دیگر مناطق، خواستار اقدام جدی جوامع بین‌المللی، علما و مبلغان اسلامی شد و بیان کرد یقینا آزادگان جهان در برابر این احکام موضع­گیری مناسب خواهند کرد.

وی تصریح کرد که سازمان ملل و مدعیان دفاع از حقوق بشر باید نسبت به این اقدامات ظالمانه عکس‌العمل نشان داده و موضوع از طریق مراکز حقوقی و سازمان‌های بین‌المللی پیگیری و و این احکام ظالمانه ملقی شود.

وی با اشاره به مسئله سلب تابعیت و حکم اعدام آیت‌الله معتوق و تعدادی از شهروندان خاطرنشان کرد که این اقدام در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد و مغایر با مفاد و بندهای نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر در حفظ حقوق شهروندی وفعالیت های علمی و دینی است.

آیت‌الله رمضانی با یادآوری موارد مشابه نظیر سلب تابعیت بزرگانی چون علامه شیخ عیسی قاسم در بحرین، تصریح کرد که باید مشخص شود جرائم کسانی که جز کارهای انسانی و معنوی اقدامی نکرده‌اند چیست و به چه جرمی چنین احکامی علیه آنان صادر می‌شود.

مغایرت احکام ظالمانه با آموزه‌های قرآنی و ضرورت وحدت امت اسلامی

آیت‌الله رمضانی با استناد به آیه شریفه قرآن کریم («مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ... فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»)، تأکید کرد که این قبیل احکام صریحاً برخلاف قوانین بین‌المللی و اصول روشن اسلام، قرآن، روایات و سیره اهل‌بیت (ع) است.

وی از تمامی علما، بزرگان و مبلغان اسلامی خواست که در برابر این مسائل بی‌تفاوت نبوده و موضع گیری و اقدام لازم را داشته باشند.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بخش پایانی اظهارات خود ابراز امیدواری کرد که با عنایت الهی، وحدت امت اسلامی موجب ایجاد اقتدار در جامعه جهانی گردد و حوزه‌های علمیه، به‌ویژه حوزه علمیه قم، نجف و جامعه شیعی کویت، بتوانند از ظرفیت علمی و وجودی آیت‌الله معتوق حداکثر استفاده را ببرند.

شایان ذکر است در هفته جاری دادگاه کیفری کویت، آیت‌الله شیخ حسین معتوق و دو نفر دیگر را به اعدام محکوم کرد. این دادگاه پیش‌تر حکم به سلب تابعیت این عالم کویتی داده بود.

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