دختر پیامبر(ص) در میدان و مردم جامعه در خواب!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با مطالعه تاریخ اسلام و بررسی وضعیت اسفناک جامعه پس از رحلت رسول اکرم(ص)، می‌توان علت کنشگری‌های حضرت زهرا(س) را درک کرد. جامعه اسلامی در آن زمان در مسیر دورشدن از هدایت بود و دشمنان ولایت برای انحراف جامعه تمام تلاش خود را می‌کردند؛ لذا دختر پیامبر(ص) با تمام توان خود به میدان آمد تا قلوب خفته جامعه را بیدار کند.

در این راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حامد کاشانی» در سخنانی به واکاوی فاطمیه و وضعیت جامعه اسلامی بعد از رحلت رسول اکرم(ص) پرداخت.

تخریب توحید، نبوت و ولایت

وی به هدف اصلی دشمن در جامعه‌ی بعد از پیامبر(ص) اشاره کرد و گفت: دشمنان تلاش کردند با لغزاندن زبان و کلمات، اصل توحید را در میان مردم هدف قرار دهند و با ایجاد انحراف، استمرار هدایت الهی از طریق امامت که امتداد نبوت است را قطع کنند. در این شرایط شاهد هستیم که دین از حالت هدایتی خارج شده و به یک نظام سیاسی ساده تبدیل شد.

تغییر در حدود الهی

استاد حوزه علمیه به خطر تشریع در دین پرداخت و بیان داشت: یکی از بزرگترین جنایات دشمن، تشریع یا جابجا کردن حدود و احکام الهی مانند تغییر در نماز یا حج بود. این عمل به طور قطع «کفر» است؛ زیرا کسی که حکم خدا را به میل خود کم یا زیاد کند، در واقع حافظ منافع خویش است تا دین خدا.

حجت‌الاسلام‌ کاشانی، ثمره جابجا کردن احکام الهی و ایجاد بدعت‌ها را در تخریب معرفت مردم مسلمان معرفی کرد که موجب عدم شناخت صحیح از دین و سنت پیامبر(ص) در جامعه اسلامی شد.

سیاست؛ ابزار اجرای حکم خدا

وی سیاست را به عنوان ابزاری برای اجرای حکم خدا در مکتب اهل‌بیت(ع) معرفی کرد و گفت: برخی با جابجا کردن ارزش‌ها در این عرصه، باعث بدبین شدن مردم به سیاست شدند که نمونه آن را در جامعه پس از رحلت پیامبر(ص) می‌توان مشاهده کرد؛ جایی که نظام حاکم با استفاده از ابزارهای مالی مانند رشوه و ایجاد ترس و تهدید، سعی در مدیریت نظرات مردم را داشت تا از مسیر ولایت منحرف شوند.

حلم و صبر امیرالمومنین(ع) در اوج فجایع

استاد حوزه علمیه به صبر امام علی(ع) برای حفظ اصل دین اشاره کرد و بیان داشت: ایشان همواره به خاطر حفظ وحدت و جلوگیری از نابودی کامل اسلام، حلم و بردباری پیشه کردند؛ حتی فحاشی و جسارت‌های مردم را با صبوری جواب می‌دادند تا راهی برای بازگشت جامعه به دین باقی بماند.

حجت‌الاسلام‌ کاشانی در پایان تاکید کرد: حوادث پس از پیامبر(ص)، یک تغییر سیاسی ساده نبود؛ بلکه شاهد تغییر پارادایم دینی در سطح جامعه بودیم که سعی داشت هدایت الهی را از طریق ولایت حذف کرده و دین را به یک ساختار انسانی و تابع قدرت‌های دنیوی تبدیل کند.

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