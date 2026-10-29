به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی و کالاهای مصرفی جهان درباره افزایش دوباره قیمت محصولات خود در سال ۲۰۲۷ میلادی هشدار داده‌اند. این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل در پی جنگ آمریکا علیه ایران افزایش یافته و هم‌زمان، فشار بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان بیشتر شده است. وضعیتی که نگرانی‌ها درباره تداوم تورم جهانی را تشدید می‌کند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد شرکت‌های بزرگی از جمله «کوکاکولا»، «پروکتر اند گمبل»، «نستله» و «رکیت» برای حفظ حاشیه سود خود با دشواری‌های فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. زیرا هزینه‌های تولید افزایش یافته و تمایل مصرف‌کنندگان به پرداخت پول بیشتر برای کالاهای روزمره کاهش پیدا کرده است.

این فشارها پس از چند سال ضعف فروش شدت گرفته است. مصرف‌کنندگان پس از موج‌های پی‌درپی افزایش قیمت‌ها از زمان همه‌گیری کرونا در خرید محصولات غذایی بسته‌بندی‌شده و کالاهای دارای برندهای مشهور محتاط‌تر شده‌اند.

شرکت‌ها همچنین با پیامدهای تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده از سوی دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا بر واردات در سال گذشته میلادی، مواجه‌اند. تعرفه‌هایی که اکنون با افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل همراه شده‌اند.

افزایش قیمت‌ها در چشم‌انداز سال ۲۰۲۷ میلادی

مدیرعامل شرکت کوکاکولا گفت که فشارهایی که مصرف‌کنندگان با آن روبه‌رو هستند ممکن است تا سال ۲۰۲۷ میلادی ادامه پیدا کند. او به افزایش هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل اشاره کرد.

این اظهارات هم‌زمان با افزایش پیش‌بینی شرکت از سود سالانه آن مطرح شد. اقدامی که نشان می‌دهد کوکاکولا با وجود تداوم فشار بر هزینه‌های عملیاتی، چشم‌انداز سودآوری خود را بهبود داده است.

در همین زمینه، «کریس لیخت» مدیرعامل شرکت رکیت، گفت که مصرف‌کنندگان در اروپا و آمریکای شمالی با فشارهای شدیدی روبه‌رو هستند. وضعیتی که شرکت‌ها را در تصمیم‌گیری درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت محصولات با انتخاب‌هایی دشوار مواجه می‌کند.

او افزود که رکیت ممکن است در صورت تداوم افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، ناچار به افزایش قیمت محصولات خود شود. با این حال، شرکت باید میان افزایش قیمت‌ها و هزینه‌کرد برای تخفیف‌ها و طرح‌های تبلیغاتی تعادل برقرار کند تا مشتریان خود را حفظ کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که شرکت رکیت پیش‌بینی درآمد سالانه خود را کاهش داد؛ اقدامی که ، افت حدود پنج‌درصدی سهام این شرکت را به دنبال داشت.

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فشار هزینه‌ها بر سود شرکت‌ها

در شرکت پروکتر اند گمبل، برآورد اثر منفی افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی و حمل‌ونقل بر سود شرکت به ۱.۴ میلیارد دلار رسیده است. رقمی که در برآورد قبلی یک میلیارد دلار اعلام شده بود.

«آندره شولتن» مدیر مالی این شرکت، گفت که شدت فشارهای کنونی ناشی از افزایش هزینه کالاهای اساسی، بالا بردن قیمت‌ها را به اقدامی تبدیل کرده که اجتناب از آن دشوار است. زیرا توان شرکت‌ها برای جذب این افزایش هزینه‌ها بدون آسیب دیدن سودآوری محدود است.

«برایان مولبری» کارشناس ارشد بازار در شرکت «زاکس اینوستمنت منیجمنت» اشاره کرد که قیمت‌ها و میزان فروش محصولات پروکتر اند گمبل در تازه‌ترین نتایج فصلی این شرکت باثبات بوده است، اما افزایش هزینه‌ها حاشیه سود آن را کاهش داده است.

او افزود: مصرف‌کنندگان همچنان حاضرند هزینه کنند، به شرط آنکه احساس کنند محصولات، ارزش متناسبی در برابر پول پرداختی ارائه می‌دهند. با این حال، شرکت‌ها به سقف قیمتی نزدیک می‌شوند که مشتریان حاضرند به‌ویژه در مورد تنقلات بپردازند.

شرکت پپسی‌کو نیز در سال جاری بارها قیمت محصولات خود را تغییر داده و هم افزایش و هم کاهش قیمت را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات با هدف تحرک بخشیدن به فروش راکد انجام شده‌اند، اما طبق تازه‌ترین نتایج فصلی، حاشیه سود این شرکت کاهش یافته است.

«دیوید واگنر» رئیس بخش سهام در شرکت «آپتوس کپیتال ادوایزرز» گفت که افزایش قیمت‌ها به یکی از آخرین ابزارهای در دسترس شرکت‌ها برای محافظت از سودآوری تبدیل شده است. هرچند مصرف‌کنندگان بخش قابل‌توجهی از توان خود برای تحمل افزایش‌های بیشتر را پیش‌تر مصرف کرده‌اند.

خطر کاهش فروش در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها

شرکت‌ها با معضلی اساسی روبه‌رو هستند. باید مشخص کنند چه میزان از افزایش هزینه‌ها را می‌توان به قیمت نهایی محصولات منتقل کرد، بی‌آنکه تقاضا برای کالاهایشان کاهش یابد.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت شکلات‌سازی سوئیسی «لیندت اند اشپرونگلی» اذعان کرد که این شرکت در ارزیابی واکنش مصرف‌کنندگان به افزایش قیمت‌ها اشتباه کرده و همین مسئله مشکلاتی را برای عملکرد آن به وجود آورده است.

این اظهارات چند روز پس از برکناری مدیرعامل شرکت مطرح شد. برکناری‌ که در شرایط نگرانی درباره نتایج عملکرد تجاری آن صورت گرفت.

در شرکت نستله نیز «آنا مانز» مدیر مالی، گفت که افزایش قیمت‌ها ممکن است به کاهش موقت حجم فروش منجر شود. زیرا مصرف‌کنندگان برای سازگار شدن با سطوح جدید قیمت به زمان نیاز دارند.

او افزود که این شرکت بار دیگر با فشار افزایشی بر هزینه نهاده‌های تولید مواجه شده است. وی تأکید کرد نستله قیمت‌ها را تا حدی افزایش خواهد داد که در میان‌مدت به توانایی مصرف‌کنندگان برای خرید محصولاتش آسیب نرسد.

شرکت نستله در تازه‌ترین نتایج فصلی خود اعلام کرده بود که رشد حجم فروش محصولاتش برای نخستین بار از سال ۲۰۲۴ میلادی از رشد فروش ناشی از افزایش قیمت‌ها بیشتر شده است.

نگرانی از تداوم تورم جهانی

افزایش احتمالی قیمت کالاهای مصرفی از ادامه فشارهای تورمی در سال آینده میلادی حکایت دارد. به‌ویژه اگر شرکت‌ها همچنان افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه را به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل کنند.

این تحولات در آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. جایی که قیمت سوخت و مواد غذایی و همچنین هزینه‌های زندگی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که قرار است هفته آینده برگزار شود به موضوعاتی مهم تبدیل شده‌اند.

هشدار شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد دامنه تأثیر جنگ آمریکا علیه ایران بر اقتصاد جهانی در حال گسترش است. پیامدهای افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل دیگر به بخش‌های تولید و جابه‌جایی کالا محدود نمی‌شود، بلکه اکنون خطر موج تازه‌ای از افزایش قیمت کالاهای روزمره را نیز به همراه دارد، آن هم در شرایطی که تقاضای مصرف‌کنندگان همچنان ضعیف است.

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