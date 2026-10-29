میرهاشم حسینی: ایجاد ترس و ناامیدی از ترفندهای شیطان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین «میرهاشم حسینی» تولیت حوزه‌های علمیه آیت الله مجتهدی تهرانی، در مراسم عزاداری ایام فاطمیه که در این حوزه برگزار شد، با بیان اینکه دنیا دار امتحان و بلاست، گفت: همه ما در ملکوت بودیم و سپس خداوند ما را از «إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» به این عالم دنیا آورد تا سختی‌ها بکشیم و امتحان بدهیم و دوباره به سوی خدا برگردیم! پدری که بچه‌اش را دوست دارد او را یک جا می‌گذارد که سختی بکشد و آب دیده شود تا بتوانید جانشین پدرش شود، یا اینکه مادر به بچه شیرخوارش، شیر می‌دهد تا معده‌اش برای غذا خوردن کم کم آماده شود.

وی ادامه داد: دنیا مکانی برای امتحان و قوی شدن انسان‌ها است و همه جای این دنیا گرفتاری است و خیلی‌ها در این دنیا فریب می‌خوردند و شیطان هم در این ظلمت دنیا حضور دارد و خداوند برای ایجاد نورانیت در این ظلمتکده دنیا ۱۴ نور مقدس را به این دنیا فرستاد که ما بیراهه نرویم.

وی افزود: دنیا محل حضور شیاطین جن و انس است و در این دنیای پست تمام شیاطین حضور دارند و تلاش می‌کنند که امید را از انسان بگیرند تا انسان وحشت داشته باشد! اما همین ۱۴ نور مقدس و جریان نوری هم به این زمین آمده‌اند تا به انسان آرامش بدهند و بگویند: «أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» لذا باید به سمت خدا حرکت کنید تا آرامش پیدا کنید.

خدا تنها آرامش‌بخش این دنیا

این استاد حوزوی با بیان اینکه خداوند آرامش بخش دل‌ها است، گفت: این صریح قرآن است که می‌فرماید: «أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» بنابراین در این دنیای پرآشوب از کسی جز خدا نترسید و تنها آرامش بخش این دنیا هم فقط خدا است! حتی اگر در بین اعضای خانواده شما ترس و تلاطمی وجود دارد شما باید آنجا آرامش خانواده هم باشید و آن‌ها را هم با یاد خدا به آرامش برسانید.

وی تصریح کرد: بالاترین بلاها و مصیبت‌ها سر اهل بیت (ع) و پنج تن آمده است اما آرام‌ترین و موفقترین خانواده بودند! همیشه فکر بلا از خود بلا بدتر است، فکر آمپول از خود آمپول دردناکتر است، فکر کرونا از خود کرونا کشنده‌تر است! در اوایل انقلاب ترور زیاد بود و جنگ هم بود مرحوم آیت الله مجتهدی آرام بودند و می‌فرمودند: نترسید روضه بگیرید و نماز اول وقت بخوانید؛ آیت الله حق‌شناس هم همینطور آرام بودند و می‌فرمودند: داداش جون زیارت عاشورا می‌خوانیم درست می‌شود!

وی افزود: امروز دشمن صهیونیستی غیب‌گو در جامعه زیاد کردند و بر علیه ما حرف می‌زنند و مردم خصوصا جوانان را می‌ترسانند طوری که جوانان می‌گویند با این شرایط بمیریم بهتر است! این ترفند شیطانی دشمن است و باید هوشیار باشید ما خدا و اهل بیت (ع) داریم از دشمن نترسید و کسی را هم نترسانید.

میرهاشم حسینی با بیان اینکه اهل بیت (ع) امید را در جامعه ایجاد کردند، گفت: شیطان کارش ایجاد ترس و ناامیدی است و در مقابل جریان نور و اهل بیت (ع) امید را در جامعه ایجاد کردند. حتی در معاشرت‌هایتان با کسی باشید که به شما امید بدهد، خصوصا در اوج مصیبت‌ها با امید و آرامش درد شما را تسکین دهد نه اینکه مصیبت شما را ده برابر کند.

وی ادامه داد: این جریان‌های شیطانی از قدیم بوده و الان هم هست و تلاش می‌کنند که با ایجاد ترس جنگ، امید را از جوامع بگیرند، باید هوشیار باشید و به خدا و اهل بیت (ع) متصل شوید. در این دنیای پست و ظلمانی خدا راه را به ما نشان داده که برای هدایت الهی باید به این ۱۴ نور مقدس مرتبط شد.

دو جریان شکور و کفور در جامعه

این استاد حوزوی با اشاره به وجود دو جریان شکور و کفور در جامعه اظهار کرد: در کل این عالم دو جریان شاکر و کفور وجود دارد، دو جبهه سپاس و ناسپاسی که باید خیلی حواستان جمع باشد در جریان کفور قرار نگیرید! اصلا موفق‌ترین خانواده‌ها و انسان‌ها کسانی هستند که زیاد اهل شکر و سپاس هستند و در مقابل بدترین خانواده‌ها خانواده‌های ناسپاس هستند! این دو جریان نور و ظلمت است که مقابل هم قرار دارند.

وی افزود: جریان کفور به جایی می‌رسد که در اثر ناسپاسی به کفر می‌رسد و کافر می‌شود! پس خیلی مراقب باشید حتی با افراد کفور معاشرت نکنید که باعث دین زدگی شما هم می‌شوند. اما جریان شاکرین تا جایی که وقتی به اوج شکر می‌رسند خود خداوند آن‌ها را مدح می‌کند.

وی ادامه داد: در سیر و سلوک کسی که استاد پیدا کند اولین چیزی که استاد به او یاد می‌دهد ترس و خوف روز قیامت و خدا است. این ترس خیلی جواب می‌دهد و ترس ممدوح است و باعث نجات انسان می‌شود.

تولیت حوزه آیت الله مجتهدی تهرانی با بیان اینکه افراد خالص، زهرایی می‌شوند، گفت: زهرایی بودن خیلی اثر دارد هر چیزی می‌خواهید به حضرت زهرا (س) متوسل شوید و یک روضه حضرت را خالصانه بخوانید. سعی کنید تمام عمرتان روی اخلاص کار کنید که هر چه با اخلاص‌تر باشید زهرایی‌تر می‌شوید.

وی در پایان گفت: مرحوم حاج آقا مجتهدی و حاج آقا حق‌شناس خیلی زهرایی بودند؛ هر کس به حضرت زهرا (س) وصل باشد به اندازه ظرفیتش منشا خیرات می‌شود و به مقدار ظرفیتش می‌تواند از حضرت زهرا (س) به عنوان خیر کثیر بهره ببرد. سعی کنید همچون حضرت زهرا (س) همیشه از حق دفاع کنید و با حق هم باشید.

سرویس خبرنگاران داخلی/ امیرمحسن سلطان احمدی

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