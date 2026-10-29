به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت امور بین‌الملل بنیاد حیات طیبه مفاخر جهان اسلام، در واکنش به صدور حکم دادگاه کیفری دولت کویت علیه آیت‌الله شیخ حسین المعتوق، از این حکم ابراز تأسف کرد و آن را ناعادلانه دانست.

در این بیانیه با اعلام حمایت و همبستگی با این عالم برجسته، تصمیم دادگاه کویت به‌شدت محکوم شده و آمده است که این حکم بر پایه مستنداتی بی‌اساس و واهی صادر شده است.

معاونت امور بین‌الملل بنیاد حیات طیبه در ادامه، این اقدام را مغایر با احکام شریعت اسلام و ناقض قوانین حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه دانسته است.

در بخش دیگری از این بیانیه بر ضرورت صیانت از آزادی‌های مشروع و حقوق بنیادین انسان‌ها، از جمله حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حفظ کرامت انسانی، تأکید شده و آمده است که این حقوق نباید قربانی تصمیمات خودسرانه و سیاست‌زده شوند.

این معاونت همچنین از تمامی مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی خواسته است با مداخله فوری در این روند، از تداوم تصمیمات آسیب‌زا جلوگیری کنند و برای صیانت از کرامت انسانی و آزادی‌های مشروع اقدام کنند.

متن کامل بیانیه معاونت امور بین‌الملل بنیاد حیات طیبه مفاخر جهان اسلام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا»

خبر صدور حکم ناعادلانه دادگاه کیفری دولت کویت علیه عالم برجسته، روحانی فرزانه و مجاهد، جناب آیت‌الله شیخ حسین المعتوق، موجب تأسف گردید.

معاونت امور بین‌الملل بنیاد حیات طیبه مفاخر جهان اسلام، ضمن ابراز همبستگی قاطع و حمایت همه‌جانبه از مقام علمی و معنوی آن شخصیت ارزشمند، این تصمیم ناعادلانه را که بر پایه مستنداتی بی‌اساس و واهی اتخاذ گردیده است، به شدیدترین وجه محکوم می‌نماید.

بی‌شک، اقدام مزبور نه‌تنها آشکارا با احکام مترقی شریعت مقدسه اسلام در تضاد است، بلکه نقض صریح قوانین حقوق بشر و قواعد مسلم دادرسی عادلانه به‌شمار می‌رود.

ما بر این باوریم که آزادی‌های مشروع و حقوق بنیادین، از جمله حق برخورداری از دادرسی عادلانه و صیانت از کرامت انسانی، اموری غیرقابل‌تغییر هستند که نباید در چنبره تصمیمات خودسرانه و سیاست‌زده قربانی شوند.

این معاونت ضمن محکومیت شدید این تصمیم ناعادلانه، از تمامی مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی مطالبه می‌کند که با دخالت فوری در این روند، از تداوم این تصمیمات آسیب‌زا جلوگیری نموده و از ساحت کرامت و آزادی صیانت کنند.

معاونت امور بین‌الملل بنیاد حیات طیبه مفاخر جهان اسلام

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