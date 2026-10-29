به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ادامه لفاظی‌های خود در اظهاراتی جدید گفت: ایران به‌زودی مانند ونزوئلا در فهرست پیروزی‌های امریکا قرار خواهد گرفت.

به گزارش الجزیره، ترامپ با بیان اینکه ایران متحمل شکست بسیار سنگینی شده، گفت: به‌ زودی به جنگ با ایران پایان خواهد داد.

وی همچنین مدعی شد ایران به دلیل قطع برق با مشکلاتی در زمینه تولید پهپاد مواجه است.

ترامپ در ادامه ادعا کرد که امریکا توانایی‌های ایران برای غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل نابود کرده است.

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