سخنگوی سپاه خطاب به سنتکام: واقعیت تنگه هرمز در فضای مجازی نیست؛ در میدان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خطاب به فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد: سنتکامِ کودک‌کُش! بحران سوئز ۱۹۵۶ پرده از محدودیت قدرت بریتانیا برداشت؛ تاریخ گاه در گلوگاه‌های راهبردی ورق می‌خورد.

طبق اعلام سپاه نیوز، سردار حسین محبی افزود: ادعای مین‌روبی هرمز را با شواهد مستقل ثابت کنید، نه بیانیه!

محبی تاکید کرد: واقعیت تنگه هرمز در آسمان، زمین و دریا رقم می‌خورد؛ نه در فضای مجازی و اتاق‌های جنگ رسانه‌ای امریکا.

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