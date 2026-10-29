به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پاسداشت مقام علمی و معنوی عالمان وارسته‌ای که عمر گران‌بهای خویش را در مسیر ترویج معارف مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، تهذیب نفس، نشر عقلانیت وحیانی و تربیت شاگردان برجسته سپری کرده‌اند، رسالتی بنیادین در حوزه‌های علمیه به شمار می‌آید. در همین راستا و به منظور تبیین جامع ابعاد علمی، فقهی، کلامی و سیره تربیتی و اجتماعی فقیه پارسا و عالم ربانی، حضرت آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید (قدس‌سره)، نشست مقدماتی همایش «گوهر فضیلت» در شهر مقدس قم تدارک دیده شده است.

این رویداد علمی به همت «مؤسسه معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام)» و با مشارکت و همراهی «سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی (دفتر قم)»، «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (حوزه علمیه قم)»، «حوزه علمیه خراسان» و «مؤسسة آل‌البیت (علیهم‌السلام) لإحیاء التراث» برگزار می‌شود.

تشریح برنامه‌ها و بخش‌های تخصصی نشست:

برنامه‌های این نشست علمی در سه محورِ سخنرانی ویژه، ارائه علمی و دو میزگرد تخصصی به شرح زیر سامان یافته است:

این همایش با حضور ویژه و بهره‌مندی از بیانات حضرت آیت‌الله رضا استادی، استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم و عضو جامعه مدرسین، رقم خواهد خورد. همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا، استاد سطوح عالی حوزه علمیه و دانشگاه، به عنوان سخنران علمی نشست، به واکاوی مبانی فکری، جایگاه معرفتی و دستگاه اندیشه‌ای مرحوم آیت‌الله مروارید در امتداد سنت علمی حوزه‌های شیعی خواهد پرداخت.

در بخش دیگری از این همایش، نخستین میزگرد تخصصی با عنوان «میزگرد فقهی و کلامی» برگزار می‌شود که در آن منظومه آرا و نوآوری‌های فقهی، کلامی و اعتقادی این عالم متأله با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا برنجکار و حجت الاسلام والمسلمین شیخ محسن مروارید به صورت گفتگومحور و تفصیلی به بوته نقد، بررسی و واکاوی گذاشته خواهد شد.

همچنین دومین میزگرد همایش با عنوان «میزگرد تربیتی و اجتماعی» به بررسی سلوک عملی، سیره تهذیبی، کنشگری‌های اجتماعی و الگوهای هدایت و تربیت شاگردان در مشی این فقیه پارسا اختصاص یافته است. این پنل علمی نیز با حضور و تبادل نظر حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی مهدوی‌راد و حجت الاسلام والمسلمین مهدی مهدوی‌پور برپا خواهد شد.

زمان و مکان برگزاری:

این محفل علمی و معنوی روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، از ساعت ۱۸:۳۰ در شهر مقدس قم، خیابان دورشهر (شهیدان فاطمی)، نبش کوچه ۹، سالن همایش‌های مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) برگزار خواهد شد. دبیرخانه همایش از عموم اساتید، پژوهشگران، طلاب و علاقه‌مندان به معارف ناب اهل‌بیت (ع) دعوت کرده است تا با حضور خود بر غنای علمی و معنوی این نشست بیفزایند.

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