تولید تریاک در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان حدود ۵ برابر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود اعلام کرد سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان در سال جاری میلادی به حدود ۴۳ هزار و ۳۰۰ هکتار رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار بود. میزان تولید تریاک نیز از ۲۹۶ تن در سال گذشته به هزار و ۴۶۶ تن افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، کشت خشخاش در ۱۶ ولایت/استان از مجموع ۳۴ ولایت افغانستان شناسایی شده که پنج ولایت بیشتر از سال گذشته است. شمال‌شرق کشور با اختصاص ۷۶ درصد از سطح زیر کشت خشخاش، به منطقه اصلی تولید این محصول تبدیل شده است. ولایت بدخشان بیشترین افزایش کشت را ثبت کرده و سطح زیر کشت در آن از حدود ۶ هزار و ۶۰۰ هکتار در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۲۹ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است.

سازمان ملل اعلام کرد کشاورزان برای جلوگیری از شناسایی مزارع خود، قطعات خشخاش را در میان مزارع گندم و جو یا داخل محوطه‌های دیوارکشی‌شده پنهان می‌کنند. برخی نیز زمان کشت و برداشت را تغییر می‌دهند تا احتمال نابودی محصولاتشان کاهش یابد.

مقام‌های طالبان مدعی شده‌اند حدود ۲۲ هزار هکتار از مزارع خشخاش را در سراسر کشور نابود کرده‌اند؛ با این حال، سازمان ملل اعلام کرده است که امکان تأیید فنی این آمار را نداشته است. همچنین، عملیات نابودی مزارع در بدخشان طی ماه‌های مه و ژوئن به اعتراض و درگیری میان ساکنان و نیروهای طالبان انجامیده و شماری کشته و زخمی شده‌اند.

فقر؛ عامل بازگشت کشاورزان به کشت خشخاش

مونیکا جوما، رئیس اجرایی این نهاد، هشدار داده است که بدون ایجاد منابع درآمد جایگزین برای کشاورزان فقیر، کاهش پایدار کشت غیرقانونی خشخاش دشوار خواهد بود. سازمان ملل بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی، اشتغال، دسترسی به بازارها و تأمین منابع مالی برای معیشت جایگزین تأکید کرده است.

برآورد این نهاد نشان می‌دهد فروش تریاک در داخل افغانستان در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۲۵ میلیون دلار درآمد برای معامله‌گران ایجاد کرده است. قیمت هر کیلوگرم تریاک نیز با کاهش از ۵۷۰ دلار در سال گذشته به حدود ۵۰۰ دلار رسیده، اما همچنان بسیار بالاتر از سطح کمتر از ۱۰۰ دلار پیش از ممنوعیت طالبان در سال ۲۰۲۲ است.

سازمان ملل هشدار داده است که کاهش ذخایر قدیمی تریاک، قیمت‌های بالا و تداوم فقر می‌تواند انگیزه کشاورزان برای افزایش دوباره تولید را تقویت کند و بر قاچاق مواد افیونی و عرضه هروئین در بازارهای جهانی تأثیر بگذارد.

گزارش کامل سازمان ملل با نمودارها اینجا مشاهده کنید

..............

پایان پیام/