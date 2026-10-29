به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان اعلام کرد که ۲۵۲ مهاجر افغان در جریان هفته جاری پس از آزادی از زندان‌های پاکستان به کشور بازگشته‌اند.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، ۲۳۷ نفر از این مهاجران از طریق گذرگاه مرزی تورخم در استان ننگرهار و ۱۵ نفر دیگر از طریق گذرگاه سپین‌بولدک در استان قندهار وارد افغانستان شده‌اند.

این وزارتخانه افزود که مشخصات مهاجران بازگشته ثبت شده و آنان با همکاری سازمان‌های همکار به مناطق اصلی سکونت خود انتقال یافته‌اند.

بسیاری از مهاجران افغان در پاکستان به دلیل نداشتن مدارک اقامت قانونی یا انقضای اعتبار این مدارک بازداشت و زندانی می‌شوند. تشدید اقدامات دولت پاکستان برای شناسایی و اخراج مهاجران فاقد مدرک نیز در سال‌های اخیر، بازداشت و بازگرداندن شمار زیادی از شهروندان افغانستان را در پی داشته است.

از سوی دیگر درگیری‌های طالبان با ارتش پاکستان در ماه‌های اخیر، بر روی سخت‌گیری دولت پاکستان بر مهاجران افغان و اخراج آنان تأثیر زیادی گذاشته است.

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