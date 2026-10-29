گزارشگر ویژه سازمان ملل: سرکوب زنان و نقض حقوق بشر از سوی طالبان تشدید شده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در سخنرانی و گزارش خود در مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد که طالبان پس از پنج سال از به‌دست‌گرفتن قدرت، هیچ نشانه‌ای از تمایل به توقف نقض نظام‌مند حقوق اساسی بشر نشان نداده‌اند و به تشدید و رسمیت‌بخشیدن به سیاست‌های سرکوبگرانه خود ادامه داده‌اند.

بنت در گزارش امروز (پنج‌شنبه، ۷ آبان) خود تأکید کرد که تعامل جامعه جهانی با مقام‌های بالفعل افغانستان نباید بدون بهبود قابل‌اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی مستقل وضعیت حقوق بشر، به مشروعیت‌بخشی به آنان منجر شود یا به بهای نادیده‌گرفتن پاسخ‌گویی، برابری و عدالت تمام شود.

بر اساس این گزارش، فرمان‌های اخیر طالبان حقوق زنان را بیش از پیش تضعیف کرده و شرایطی ایجاد کرده است که مقابله با خشونت خانگی و خروج زنان از روابط آزاردهنده را بسیار دشوار می‌کند؛ همچنین زمینه ازدواج کودکان را فراهم می‌سازد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، از جمله خشونت جنسی، ناپدیدسازی اجباری و قتل‌های فراقضایی نیز ابراز نگرانی کرد. محدودیت شدید آزادی بیان و فضای فعالیت‌های مدنی، تبعیض و بدرفتاری با اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی و همچنین محرومیت افراد دارای معلولیت از دیگر موارد مطرح‌شده در این گزارش است.

بنت صدور چهار حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه رهبران طالبان را گامی مهم در مسیر پاسخ‌گویی دانست و از کشورها خواست از این دادگاه و سازوکارهای دیگر، از جمله سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان و پیگردهای قضایی ملی بر اساس اصل صلاحیت جهانی، حمایت کنند. او همچنین بر تسریع تلاش‌ها برای پیگیری پرونده افغانستان ذیل کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جرم بین‌المللی تأکید کرد.

وی هشدار داد که محدودیت‌های موجود پیامدهای بلندمدتی برای نسل جوان افغانستان خواهد داشت؛ نسلی که بیش از پیش در معرض خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج اجباری و کودکان، کار کودکان و افراط‌گرایی قرار می‌گیرد.

به گفته بنت، محرومیت دختران از آموزش، سلامت روان آنان و روند توسعه افغانستان را با آسیب‌های جدی روبه‌رو می‌کند؛ با این حال، جوانان افغانستان، به‌ویژه دختران و زنان جوان، همچنان برای دسترسی به آموزش و دفاع از حقوق خود تلاش می‌کنند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به درگیری‌های جاری میان افغانستان و پاکستان، از دو طرف خواست به‌طور کامل به حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشردوستانه پایبند باشند، اقدامات لازم برای حفاظت از غیرنظامیان را انجام دهند و درباره آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان، تحقیقات مستقل و پاسخ‌گویی را تضمین کنند.

بنت همچنین خواستار تداوم کمک‌های بشردوستانه و حمایت بلندمدت از آموزش، بهداشت و درمان، پاک‌سازی مین، رسانه‌ها و جامعه مدنی، به‌ویژه ابتکارهای تحت رهبری زنان شد.

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