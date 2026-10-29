به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای از انهدام ۴ هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری با دستگیری ۱۶ تروریست و بازداشت ۳ عامل ارسال اطلاعات به کانون‌های آمریکایی-صهیونی در جنوب‌شرق کشور،‌ خبر داد.

متن اطلاعیه وزارت اطلاعات، به این شرح است:

بسمه تعالی

به‌ استحضار شهروندان عزیز می‌رساند در پرتو عنایات خاصه الهی، سربازان گمنام امام‌زمان(عج) دراداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان براساس گزارش‌های مردمی و نیز رصدهای مستمر اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند در روزهای گذشته ۴ هسته‌ی سازمان یافته و مترصد عملیاتی گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی را در شهرستان‌های محدوده مرکز و جنوب استان، با همکاری دیگر نیروهای حافظ امنیت در استان، شناسایی و پیش از هرگونه اقدام تروریستی منهدم نمایند. در این راستا ۱۶ تروریست که برخی از خارج از کشور آمده بودند، دستگیر شدند.

تعدادی از تروریست‌های دستگیر شده، از جنایتکاران به شهادت رساندن جمعی از پرسنل فداکار فراجا در شهرستان ایرانشهر هستند که پس از بازداشت، تحویل مقام محترم قضایی شدند.

از تروریست‌های دستگیر شده تعدادی سلاح و مهمات جنگی از جمله ۹ قبضه کلاشینکف، ۲ قبضه «ام۴» آمریکایی و ۷ قبضه کلت کمری به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط گردید.

همچنین در ادامه ضربه به مزدوران بی‌وطن وابسته به شبکه‌ جاسوسی-رسانه‌ای دشمن آمریکایی - صهیونیستی، ۳ نفر از این مزدوران که در حال جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مربوط به موقعیت مقرها و اماکن دفاعی و امنیتی جنوب استان بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

در پایان ضمن تشکر و قدردانی مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مؤثر مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.

اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان

۷ آبان ماه ۱۴۰۵

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