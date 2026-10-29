نشست علمی «تحولات خاورمیانه و وظایف ما» در بنگلادش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «تحولات کنونی خاورمیانه و وظایف ما» با حضور جمعی از علمای شیعه و اهل سنت و با هدف بررسی تحولات منطقه، تقویت صلح و ثبات و تبیین مسئولیت‌های جهان اسلام، در سالن اجتماعات الکوثر مرکز آموزش‌های اسلامی شهر خولنا در بنگلادش برگزار شد.

این نشست به همت مشترک انجمن علمای امامیه بنگلادش و انجمن پنج‌تنی خولنا برگزار شد و سخنرانان در آن بر ضرورت تقویت وحدت اسلامی، گسترش همکاری میان پیروان مذاهب، حمایت از مردم آسیب‌دیده و مقابله با بحران‌های انسانی تأکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم خلیل رضوی، رئیس شورای علمای امامیه بنگلادش، با اشاره به بحران‌های جاری خاورمیانه، بر انسجام امت اسلامی و حمایت قاطع از عدالت و ارزش‌های انسانی تأکید کرد. وی همچنین خواستار اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه، پرهیز از انتشار شایعات و حمایت از مردم ستمدیده و آسیب‌پذیر شد.

دکتر قربان‌علی پرمرزان، معاون امور ارتباطات بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نیز به‌صورت برخط از تهران در این نشست حضور یافت و با اشاره به شرایط حساس منطقه، وحدت مسلمانان، همکاری متقابل و ایفای مسئولانه وظایف را ضروری دانست. وی بر لزوم دستیابی به اطلاعات صحیح، مقابله با اطلاعات گمراه‌کننده و اتخاذ موضعی روشن در حمایت از عدالت و ارزش‌های انسانی تأکید کرد.

دیگر سخنرانان نیز با بیان اینکه پیامدهای تحولات خاورمیانه به مرزهای منطقه محدود نمی‌شود و بر معادلات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، حقوق بشر و وضعیت جهان اسلام تأثیر می‌گذارد، بر ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه، حمایت از مردم ستمدیده و پرهیز از اختلاف و تفرقه تأکید کردند.

برگزارکنندگان این نشست در پایان، نقش چنین برنامه‌هایی را در افزایش آگاهی عمومی، تقویت وحدت میان پیروان مذاهب اسلامی و ترویج فرهنگ صلح، همکاری و احترام به ارزش‌های انسانی مهم دانستند و بر تداوم این نشست‌ها برای گسترش گفت‌وگوهای سازنده و افزایش مشارکت مسئولانه مسلمانان در حمایت از صلح، عدالت و حقوق انسانی در منطقه و جهان تأکید کردند.

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