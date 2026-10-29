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 آیت‌الله نورمفیدی: توسعه صنعت حلال به پژوهش‌های نظام‌مند فقهی نیاز دارد

۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۲
کد مطلب: 1884085
 آیت‌الله نورمفیدی: توسعه صنعت حلال به پژوهش‌های نظام‌مند فقهی نیاز دارد

 در دیدار مدیر و جمعی از مسئولان مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران با رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، ظرفیت‌های همکاری علمی و پژوهشی دو مجموعه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دیدار مدیر و جمعی از مسئولان مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران با رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، ظرفیت‌های همکاری علمی و پژوهشی دو مجموعه بررسی شد.

 دکتر حسین رستگار، مدیر مرکز ملی تحقیقات حلال، با اشاره به گستردگی صنعت حلال در حوزه‌هایی همچون غذا، دارو و سلامت، بر ضرورت تقویت ارتباط میان حوزه علمیه، دانشگاه و صنعت و انجام پژوهش‌های تخصصی در این عرصه تأکید کرد.

آیت‌الله سیدمجتبی نورمفیدی نیز تدوین نظام مسائل، شناسایی اولویت‌های پژوهشی و موضوع‌شناسی دقیق مسائل حلال را گام نخست همکاری‌های هدفمند دانست و بر تعریف طرح‌های مشترک و پیگیری عملی و مستمر آن‌ها تأکید کرد.

 حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی دُرّی، قائم‌مقام پژوهشگاه، نیز ظرفیت‌های علمی، کتابخانه‌ای و فناورانه این مجموعه، از جمله دانشنامه فقه معاصر با حدود ۸۰۰ مدخل، را برای پشتیبانی از پژوهش‌های مشترک تشریح کرد.

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