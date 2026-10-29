خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پادکست «کوثر» مجموعه‌ای از روایت‌های شنیدنی درباره فضایل و سیره حضرت فاطمه زهرا(س) است؛ روایت‌هایی که ما را با جلوه‌هایی از ایمان، مسئولیت‌پذیری و سبک زندگی اهل‌بیت(ع) آشنا می‌کنند. در پنجمین قسمت، با روایت خانواده‌ای همراه می‌شویم که با وجود نیاز خود، غذایشان را به نیازمندان، یتیمان و اسیران می‌بخشند؛ ماجرایی که با آیات سوره انسان پیوند خورده و تصویری تأمل‌برانگیز از ایثار و مقدم‌داشتن دیگران بر خویش ارائه می‌دهد.