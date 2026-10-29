به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، در سخنرانی به مناسبت روز شهید، با تأکید بر اهمیت فرهنگ شهادت و مقاومت، گفت آمریکا تمام امکانات و توانمندی‌های خود را برای ستم به جوامع بشری در مناطق گسترده‌ای از جهان به کار گرفته است.

روز شهید؛ تأکید بر مقاومت و رهایی از سلطه

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در ابتدای سخنرانی خود ضمن قدردانی از خانواده‌های صبور و مقاوم شهدا و ادای احترام به آنان گفت: مردم یمن سالگرد شهید را به‌عنوان مناسبتی بزرگ با ارزش عمیق ایمانی گرامی می‌دارند؛ مناسبتی که تقدس، عظمت و اهمیت خود را از جایگاهی می‌گیرد که خداوند متعال برای شهادت در راه خود و شهیدان این مسیر قرار داده است.

وی افزود: مردم یمن این مناسبت را در شرایطی گرامی می‌دارند که هر روز شهید می‌دهند، از پرچم جهاد در راه خدا محافظت می‌کنند و با تجاوز مستکبران، ستمگران و جنایتکارانی مقابله می‌کنند که به‌ناحق و به‌صورت ظالمانه و خائنانه به آنان حمله می‌کنند.

رهبر انصارالله تصریح کرد: ملت یمن با گرامیداشت سالانه این مناسبت می‌کوشد مفهوم قرآنی شهادت در راه خداوند را تثبیت کند. به گفته وی، این روحیه در شکستن قیدوبندهای ترس و زنجیرهایی که طاغوت‌ها، جباران و مستکبران برای به بند کشیدن ملت‌های امت اسلامی به کار می‌گیرند، اهمیت فراوانی دارد.

الحوثی اظهار داشت: شهیدان راه خدا الگوهایی الهام‌بخش در بخشندگی، اخلاق، ارزش‌ها و پایداری هستند و امت از آنان صبر، استقامت و ایستادگی در برابر طغیان را می‌آموزد. وی تأکید کرد که حرکت در مسیر حق و آرمان‌های عادلانه، با هدف استقرار ارزش‌های نیکی، حق و عدالت انجام می‌شود.

جهاد و مقابله با سلطه‌گری و ستم

رهبر جنبش انصارالله با اشاره به انگیزه‌های سلطه‌جویانه در عرصه جهانی، گفت: بسیاری از نیروها در عرصه انسانی، ظلم، سلطه، استثمار، خشونت، خودکامگی و طمع را دنبال می‌کنند و این وضعیت در واقعیت بسیاری از کشورها و نهادهای بزرگ با امکانات گسترده مشاهده می‌شود.

وی افزود: هنگامی که امتی در راه خداوند حرکت می‌کند، خود را از سلطه طاغوت‌ها، ستمگران، مستکبران و جنایتکاران آزاد می‌سازد و از یاری و تأیید الهی برخوردار می‌شود.

الحوثی با بیان اینکه جهاد را وسیله‌ای برای حفاظت از مردم و آزادسازی آنان از سلطه طاغوت می‌داند، تصریح کرد: از نتایج جهاد، استقرار حق، عدالت و نیکی در جامعه است. حتی ملت‌هایی که صلح‌طلب هستند و برای مردم پیرامون خود خیر می‌خواهند، از شرارت کسانی که آنان را بدکار و ستمگر می‌خواند، در امان نخواهند بود.

وی ادامه داد: جهاد در راه خدا، آزادی را در مفهوم حقیقی آن محقق می‌کند و امت را در موضع قدرت قرار می‌دهد تا در برابر شرارت، جنایت، طغیان، فساد و ستم بایستد. رهبر انصارالله همچنین تأکید کرد که جایگزین جهاد، وضعیتی است که در آن امت در برابر طاغوت‌ها و مستکبران تسلیم می‌شود.

الحوثی با اشاره به آنچه تلاش دشمنان برای سلطه بر امت اسلامی، تصاحب منابع و اشغال سرزمین‌های آن خواند، گفت هر ملتی که خواهان عزت، امنیت و مصونیت است، باید از قدرت و توانایی لازم برای مقابله با تجاوز برخوردار باشد.

فلسطین و پیامدهای سلطه‌گری قدرت‌ها

رهبر انصارالله در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله فلسطین پرداخت و گفت: ملت فلسطین پیش از اشغالگری انگلیس و سپس اشغالگری صهیونیستی، موضع خاصی علیه یهودیان یا انگلیس نداشت. وی ملت فلسطین را ملتی مستضعف توصیف کرد که به گفته او، به دلیل طمع‌ها و انگیزه‌های شرورانه هدف قرار گرفت.

الحوثی همچنین اظهار داشت که امت اسلامی طی قرن‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و این مسئله به طاغوت‌ها و ستمگران امکان داده است ظلم و فساد را گسترش دهند.

وی افزود: طاغوت‌ها و جنایتکاران، زندگی جوامع بشری را با رنج، اندوه و بحران همراه کرده‌اند و هرچه قدرت بیشتری به دست می‌آورند، امکانات و توانمندی‌های خود را بیشتر علیه مردم به کار می‌گیرند.

رهبر انصارالله با اشاره به قدرت مادی، نظامی و اقتصادی برخی کشورها و رژیم‌ها، یادآور شد که این امکانات و نفوذ گسترده در مسیر طغیان، جنایت و ستم علیه جوامع بشری به کار گرفته می‌شود.

انتقاد از آمریکا و استفاده از سلاح‌های مرگبار

عبدالملک بدرالدین الحوثی با تمرکز بر عملکرد آمریکا گفت: اگر این کشور از نیروهای خیر و صلح‌طلب بود و تمام امکانات عظیم خود را در خدمت جوامع بشری قرار می‌داد، وضعیت جهان چگونه می‌شد؟

وی تأکید کرد: آمریکا تمام امکانات خود را برای ستم به جوامع بشری در مناطق گسترده‌ای از جهان به کار گرفته است.

رهبر انصارالله با اشاره به استفاده آمریکا از سلاح هسته‌ای و بمب‌های اتمی، اضافه کرد: این سلاح‌ها برای کشتن صدها هزار نفر، از جمله کودکان، زنان، سالمندان و جوانان، به کار گرفته شده‌اند.

الحوثی همچنین گفت: آمریکا مرگبارترین انواع سلاح‌ها را برای ویران کردن شهرها طراحی می‌کند و تأکید کرد که شهرها پادگان نظامی نیستند، بلکه مناطق مسکونی و محل زندگی جوامع غیرنظامی‌اند.

وی در ادامه تاکید کرد: آمریکایی‌ها از توانمندی‌های رسانه‌ای خود برای گسترش گمراهی و فساد، رام کردن ملت‌ها، فریب دادن آنان و به فساد کشاندنشان استفاده می‌کنند.

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