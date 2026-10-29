تبعیض مذهبی علیه شیعیان در ساختار اداری طالبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از کارمندان یک وزارتخانه تحت کنترل طالبان روز چهارشنبه، ۶ آبان، به خبرنگار ابنا گفت که او و شماری دیگر از کارمندان شیعه، با وجود برخورداری از تخصص و تجربه لازم برای تصدی سمت‌های خود، حدود پنج سال است که همچنان به‌صورت غیررسمی کار می‌کنند و از مزایای اندکی برخوردارند.

این منبع افزود که حقوق ماهانه کارمندان غیررسمی یا قراردادی که در قالب پست‌های بالمقطع فعالیت می‌کنند، ۹ هزار افغانی است؛ در حالی که حقوق کارمندان رسمی در سمت‌های هم‌سطح از ۳۰ هزار افغانی فراتر می‌رود و آنان از مزایای دیگری نیز برخوردارند. به گفته وی، بسیاری از مقام‌های طالبان این امتیازات را به حامیان خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس اطلاعات این منبع، در برخی وزارتخانه‌ها حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر به‌عنوان کارمند غیررسمی مشغول به کار هستند که بیشتر آن‌ها شیعه‌اند و به دلیل تعصبات قومی و مذهبی از استخدام رسمی محروم مانده‌اند.

این کارمند گفت: «مسئولان امارت اسلامی می‌دانند که با توجه به شرایط، تجربه و تخصص ما، دوره فعالیت در پست‌های بالمقطع را پشت سر گذاشته‌ایم و طبق قانون، واجد شرایط استخدام رسمی هستیم. آن‌ها همچنین می‌دانند که تأمین هزینه‌های خانواده با حقوق ماهانه ۹ هزار افغانی بسیار دشوار است؛ اما با وجود درخواست‌های مکرر، همچنان از استخدام رسمی ما خودداری می‌کنند.»

پیشینه طرح استخدام در پست‌های بالمقطع

طرح ایجاد پست‌های بالمقطع در ادارات دولتی افغانستان، در دوره ریاست‌جمهوری اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، اجرا شد. هدف از این طرح، ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از دانشجویانی بود که به‌تازگی از رشته‌های مختلف دانشگاهی فارغ‌التحصیل می‌شدند.

بر اساس این طرح، افرادی که به مدت دو سال در این سمت‌ها فعالیت می‌کردند، با توجه به توانایی‌ها و عملکردشان، می‌توانستند در سمت‌های مربوطه به‌صورت رسمی استخدام شوند و از این طریق، تحت حمایت دولت قرار گیرند.

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