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پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان

۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۶
کد مطلب: 1884213
پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی درگذشت مادر همسر آیت الله «فلاحتی» را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی خطاب به آیت الله «رسول فلاحتی» نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه شهر رشت، درگذشت مادر همسر وی را تسلیت گفت. 

متن این پیام تسلیت به شرح زیر است: 

بسمه تعالی

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

نماینده محترم ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه محترم رشت 

آیت الله رسول فلاحتی دام عزه العالی

ضمن عرض تسلیت درگذشت ام الزوجه مکرمه به جنابعالی و خانواده محترمتان از خداوند متعال برای روح آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت  و حشر با موالیانش و برای جنابعالی و همه داغ‌دیدگان و خاندان مصاب صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.

رضا رمضانی
۷ آبان ۱۴۰۵

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پایان پیام/ ۲۶۸

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