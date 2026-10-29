به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی خطاب به آیت الله «رسول فلاحتی» نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه شهر رشت، درگذشت مادر همسر وی را تسلیت گفت.
متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:
بسمه تعالی
إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
نماینده محترم ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه محترم رشت
آیت الله رسول فلاحتی دام عزه العالی
ضمن عرض تسلیت درگذشت ام الزوجه مکرمه به جنابعالی و خانواده محترمتان از خداوند متعال برای روح آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت و حشر با موالیانش و برای جنابعالی و همه داغدیدگان و خاندان مصاب صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.
رضا رمضانی
۷ آبان ۱۴۰۵
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