به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی خطاب به آیت الله «رسول فلاحتی» نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه شهر رشت، درگذشت مادر همسر وی را تسلیت گفت.

متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:

بسمه تعالی

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

نماینده محترم ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه محترم رشت

آیت الله رسول فلاحتی دام عزه العالی

ضمن عرض تسلیت درگذشت ام الزوجه مکرمه به جنابعالی و خانواده محترمتان از خداوند متعال برای روح آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت و حشر با موالیانش و برای جنابعالی و همه داغ‌دیدگان و خاندان مصاب صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.

رضا رمضانی

۷ آبان ۱۴۰۵

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