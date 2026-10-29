به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «علی الخطیب» نایب‌رئیس مجلس عالی اسلامی شیعیان لبنان با هیئتی از مدیران بانک صادرات ایران در لبنان دیدار کرد. این هیئت در جریان این دیدار، او را از تصمیم بانک مرکزی لبنان برای لغو مجوز فعالیت این بانک و تعطیلی شعب آن در لبنان و همچنین پیامدهای مالی و انسانی این تصمیم مطلع کرد.

لغو مجوز با درخواست آمریکا

اعضای هیئت اعلام کردند: بانک مرکزی لبنان، مجوز فعالیت بانک صادرات ایران در این کشور را با این بهانه که هدف، حفاظت از بخش بانکی لبنان است و بنا بر درخواست آمریکا، لغو کرده است.

این هیئت همچنین هشدار داد که اجرای این تصمیم، ۳۵ خانواده لبنانی را با خطر بیکاری و از دست دادن محل امرار معاش مواجه می‌کند و بر سپرده‌های مشتریان نیز تأثیر خواهد گذاشت.

اعضای هیئت با اشاره به سابقه این بانک افزودند که بانک صادرات ایران تنها بانکی بوده است که پیش‌تر وجوه سپرده‌گذاران لبنانی را به صاحبانشان بازگردانده است.

الخطیب: تصمیم بانک مرکزی لبنان قابل قبول نیست

شیخ علی الخطیب در واکنش به این موضوع گفت که این تصمیم به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

او با انتقاد از رویکرد مقام‌های لبنانی اظهار داشت: لبنان بیش از خود آمریکا، دستورات این کشور را اجرا می‌کند. این در حالی است که کشورهای اروپایی به چنین اقدامی دست نزده‌اند.

الخطیب افزود که می‌شد فعالیت بانک را به‌طور موقت به حالت تعلیق درآورد و پیش از لغو مجوز و تعطیلی آن، پیامدهای این تصمیم را بررسی کرد؛ نه اینکه با تعطیلی بانک، خانواده‌های لبنانی آواره و معیشت آن‌ها مختل شود و پول سپرده‌گذاران نیز در معرض خطر قرار گیرد.

او در پایان از مقام‌های لبنانی خواست این تصمیم را لغو کنند و از تصمیم‌های دیگری از جمله ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافربری ایران به لبنان نیز عقب‌نشینی کنند.

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