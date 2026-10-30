شورای آیین اسلام فرانسه، تهدیدهای مرگ علیه نمازگزاران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای فرانسوی آیین اسلام، تهدیدهای مرگ علیه نمازگزاران در مسجدی در شهر «لودِو» واقع در شهرستان «اِرو» در جنوب فرانسه، را محکوم کرد و از مقام‌های فرانسوی خواست از همه اماکن عبادی محافظت کنند.

این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد نوشته‌هایی روی دیوارهای مسجد پیدا شده که در آن‌ها عباراتی از جمله «یا چمدان‌ها یا تابوت‌ها؛ اسلام باید از اینجا برود» به چشم می‌خورد. همچنین یک پرنده مرده در مقابل مسجد قرار داده شده بود. اقداماتی که به گفته شورا، نشان‌دهنده تلاش برای ارعاب نمازگزاران و ایجاد ترس در میان آن‌هاست.

این نوشته‌ها و پرنده مرده روز سه‌شنبه پیدا شدند. روز بعد نیز حدود ۲۰۰ نفر در مقابل مسجد تجمع کردند تا نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان را محکوم کنند.

شورای فرانسوی آیین اسلام که نمایندگی مسلمانان در فرانسه را بر عهده دارد، تأکید کرد این اقدامات بسیار جدی‌تر از آن هستند که بتوان آن‌ها را صرفاً اقدامی تحریک‌آمیز دانست. این شورا خاطرنشان کرد که تهدیدها نشان‌دهنده هدف قرار دادن آشکار افراد به دلیل تعلق دینی آن‌ها است و همبستگی خود را با نمازگزاران مسجد و مسلمانان شهر لودو اعلام کرد.

تکرار اقدامات ضدمسلمانان فرانسه

این نهاد اعلام کرد تکرار اقدامات خصمانه علیه مسلمانان و عادی‌سازی گفتمان‌هایی که مسلمانان فرانسه را بدنام می‌کنند و نفرت علیه آنان را ترویج می‌دهند، فضایی به‌شدت نگران‌کننده ایجاد کرده است.

شورای فرانسوی آیین اسلام هشدار داد که عادی‌سازی گفتمان نفرت، خطر تبدیل شدن آن به اقدامات خشونت‌آمیز را در پی دارد.

این شورا از مقام‌های محلی خواست ابعاد و اهمیت این تهدیدها را درک کنند و با قاطعیت در برابر آن‌ها بایستند. همچنین خواستار حفاظت از همه اماکن عبادی و تضمین محاکمه عاملان این اقدامات شد.

این نهاد تأکید کرد که مسلمانان فرانسه در کشور خود زندگی می‌کنند و هیچ‌کس حق ندارد حق زندگی در این کشور را در صلح و کرامت از آن‌ها سلب کند.

در نوامبر سال گذشته میلادی نیز مسجد «ژارگو» در نزدیکی منطقه «اورلئان» در مرکز فرانسه، نامه‌ای تهدیدآمیز دریافت کرد که در آن تهدید شده بود مسجد بار دیگر به آتش کشیده خواهد شد. این مسجد پیش‌تر در فوریه سال ۲۰۲۵ میلادی هدف آتش‌سوزی قرار گرفته بود.

همچنین در آوریل سال ۲۰۲۵ میلادی، یکی از مساجد جنوب فرانسه شاهد حمله با چاقو به یک شهروند مسلمان بود. حادثه‌ای که موجی از اعتراض و محکومیت را در پی داشت و نگرانی‌ها درباره افزایش موج نفرت علیه مسلمانان فرانسه را برانگیخت.

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