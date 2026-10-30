به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیری‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان طی دو روز گذشته در چند منطقه مرزی از سر گرفته شد و کشته و زخمی بر جای گذاشت. این تحولات هم‌زمان با افزایش حملات مسلحانه در داخل پاکستان و تبادل اتهام میان اسلام‌آباد و کابل درباره مسئولیت وخامت اوضاع امنیتی در این کشور رخ داده است.

درگیری در نزدیکی گذرگاه مرزی «انکور اده»

درگیری میان نیروهای دو کشور در نزدیکی گذرگاه مرزی «انکور اده» آغاز شد. گذرگاهی که منطقه قبیله‌ای «وزیرستان جنوبی» در پاکستان را به استان «پکتیا» در جنوب افغانستان متصل می‌کند. این درگیری‌ها به‌صورت متناوب ادامه یافت و تا شامگاه پنج‌شنبه طول کشید.

ارتش پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که گلوله‌باران نیروهای افغان به کشته‌شدن یک غیرنظامی در خاک پاکستان و زخمی‌شدن پنج نفر دیگر منجر شده است.

ارتش پاکستان همچنین نیروهای افغانستانی را متهم کرد که مناطق مسکونی در سمت پاکستانی مرز را با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین هدف قرار داده‌اند.

روایت متفاوت کابل از درگیری‌ها

در مقابل، وزارت دفاع افغانستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای پاکستانی، مواضع نیروهای مرزی افغانستان را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده‌اند.

این وزارتخانه افزود نیروهای افغانستانی در واکنش به این حملات، چندین موضع ارتش پاکستان را منهدم کرده‌اند. به گفته وزارت دفاع افغانستان، در این درگیری‌ها شماری از نظامیان پاکستانی کشته یا زخمی شده‌اند، در حالی که در طرف افغانستانی هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

از سوی دیگر، حکومت محلی استان ننگرهار در شرق افغانستان اعلام کرد که در پی گلوله‌باران مناطق مسکونی این استان از سوی نیروهای پاکستانی در شامگاه پنجشنبه، دو کودک جان خود را از دست داده‌اند.

ریشه‌های اختلاف؛ از فعالیت طالبان پاکستان تا خط دیورند

ریشه تنش‌های کنونی میان دو کشور همسایه به اختلافات امنیتی انباشته‌شده از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی بازمی‌گردد.

پاکستان در ابتدا امیدوار بود که به قدرت رسیدن طالبان به تقویت همکاری‌های امنیتی و مهار فعالیت گروه‌های مسلح در دو سوی مرز منجر شود؛ اما روابط دو کشور به‌دلیل فعالیت گروه «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) به سمت تنش بیشتر حرکت کرد.

اسلام‌آباد، حکومت طالبان را متهم می‌کند که به نیروهای گروه تحریک طالبان پاکستان، اجازه می‌دهد از خاک افغانستان به‌عنوان پناهگاهی برای اجرای حملات در داخل پاکستان استفاده کنند.

حکومت طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کند و تأکید دارد که رسیدگی به چالش‌های امنیتی پاکستان، مسئولیتی داخلی است.

اختلاف تاریخی بر سر خط مرزی دیورند که حدود ۲۶۰۰ کیلومتر امتداد دارد، نیز یکی دیگر از مسائل حل‌نشده میان افغانستان و پاکستان به شمار می‌رود.

افزایش حملات مسلحانه در پاکستان

پاکستان هم‌زمان با این تنش‌های مرزی با افزایش خشونت‌های مسلحانه به‌ویژه در ایالت «خیبرپختونخوا» در شمال‌غرب و ایالت «بلوچستان» در جنوب‌غرب این کشور، روبه‌روست.

مقام‌های پاکستانی اعلام کرده‌اند که از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی بیش از ۲۸۰۰ حمله مسلحانه ثبت شده که در مجموع حدود سه هزار کشته بر جای گذاشته است.

اسلام‌آباد این آمار را در چارچوب درخواست خود از کابل برای اقدام علیه گروه‌های مسلح فعال در منطقه مطرح کرده است.

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