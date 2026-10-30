الحشد الشعبی: ۵۵ مستشار ایرانی در جنگ با تروریسم به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره دریافت حقوق از سوی مستشاران ایرانی از دولت عراق در جریان جنگ با گروه‌های تروریستی، اعلام کرد که ایران در آن دوره با ارسال تسلیحات و مهمات و اعزام مستشاران نظامی از عراق حمایت کرده است.

سازمان الحشد الشعبی عراق در بیانیه‌ای، ادعاهای مطرح‌شده از سوی یکی از فعالان در یک شبکه تلویزیونی مبنی بر دریافت حقوق مستشاران ایرانی از دولت عراق در جریان جنگ این کشور با گروه‌های تروریستی را رد و محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق در این بیانیه آمده است که چنین اظهاراتی غیرمسئولانه، به واقعیت‌های آن دوره آسیب می‌زند، بی‌احترامی به خون شهداست و مواضع کسانی را که در مقابله با تروریسم از عراق حمایت کردند، نادیده می‌گیرد.

الحشد الشعبی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در آن دوره از عراق حمایت کرد؛ حمایتی که شامل ارسال سلاح و مهمات بود و بخشی از آن‌ها به‌صورت رایگان در اختیار عراق قرار گرفت.

این سازمان اشاره کرد که این حمایت همچنین شامل اعزام شماری از مستشاران نظامی برجسته ایران برای پشتیبانی از نیروهای الحشد الشعبی بود.

بر اساس این بیانیه، ۵۵ نفر از این مستشاران به شهادت رسیدند و شمار زیادی نیز مجروح شدند.

سازمان الحشد الشعبی در ادامه با ادای احترام به همه شهدایی که بدون دریافت پاداش برای دفاع از عراق و سرزمین مقدسات داوطلب شدند، از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، تأکید کرد که آنان با فداکاری خود، والاترین جلوه‌های ایثار و وفاداری را در مقابله با تروریسم به نمایش گذاشتند.

در پایان بیانیه آمده است که یادآوری این واقعیت‌ها به معنای منت گذاشتن بر عراق نیست، بلکه ادای حق فداکاری‌ها و پاسداشت وفاداری است؛ انکار این واقعیت‌ها نیز با اصالت، ارزش‌های اخلاقی و باورهای ملی شهروند عراقی سازگار نیست

...........

پایان پیام/ ۲۱۸