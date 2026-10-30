به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای پیروزی لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل و تجدید اعتماد مردم این کشور به وی را تبریک گفت و از تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پایان دادن به محاصره آمریکا علیه کوبا استقبال کرد.

حزب‌الله در این بیانیه، پیروزی لولا دا سیلوا را بازتاب‌دهنده اراده و انتخاب دموکراتیک مردم برزیل دانست و مواضع او در حمایت از حقوق ملت‌ها، آزادی و حق تعیین سرنوشت را ارج نهاد. این جنبش به‌ویژه از مواضع رئیس‌جمهور برزیل در حمایت از آرمان فلسطین، مخالفت با سلطه آمریکا و محکومیت جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین تمجید کرد.

در این بیانیه آمده است که تجدید اعتماد مردم برزیل به لولا دا سیلوا، نشان‌دهنده پایبندی آنان به انتخاب‌های ملی و مستقل و دوری از سلطه و دیکته‌های خارجی است.

حزب‌الله همچنین از تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پایان دادن به محاصره آمریکا علیه کوبا استقبال و این تصمیم را به مردم کوبا تبریک گفت و آن را پیروزی عدالت و حق پس از دهه‌ها محاصره، فشار و ظلم توصیف کرد.

این جنبش تأکید کرد که سیاست آمریکا در اعمال محاصره، دخالت در امور کشورهای دیگر و تلاش برای به زانو درآوردن ملت‌ها، مصداق تروریسم بین‌المللی و نقض حقوق بشر است و ادعاهای واشنگتن درباره دفاع از دموکراسی‌ها و آزادی‌ها را زیر سؤال می‌برد. حزب‌الله همچنین خواستار مقابله جامعه جهانی با این رویکرد برای پاسداری از اصول باقی‌مانده حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه شد.

در ادامه بیانیه، حزب‌الله از مواضعی که بر احترام به حقوق بین‌الملل، مخالفت با جنگ و تجاوز و حمایت از حقوق ملت‌ها و آرمان‌های عادلانه آنان تأکید دارند، قدردانی کرد. این جنبش در این زمینه بار دیگر بر حمایت از آرمان فلسطین و حق مردم فلسطین برای آزادی، تعیین سرنوشت و مقاومت در برابر اشغالگری تأکید کرد.

حزب‌الله در پایان، بر تمایل خود برای تقویت روابط دوستانه و همکاری میان لبنان، برزیل و کوبا تأکید کرد و گفت این همکاری‌ها می‌تواند در خدمت منافع ملت‌های این کشورها و تحکیم ارزش‌های حاکمیت، استقلال و عدالت باشد و به شکل‌گیری روابط بین‌المللی مبتنی بر احترام متقابل و مخالفت با سیاست‌های سلطه‌جویانه کمک کند.

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