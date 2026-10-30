تعداد نیروهای کشته شده آمریکایی در جنگ علیه ایران به ۲۳ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، با افزودن دو مورد جدید به فهرست تلفات نیروهای این کشور، آمار رسمی نظامیان کشته شده در ارتباط با تجاوز نظامی به ایران را ۲۳ نفر اعلام کرد.

به ادعای پنتاگون هر دو نیروی هوایی آمریکا در حوادثی جان باختند که در دسته «غیررزمی» طبقه‌بندی شده‌اند. نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که یکی از این دو سرباز بر اثر بیماری درگذشته است، در حالی که علت مرگ نفر دوم هنوز اعلام نشده و همچنان تحت بررسی است.

این موارد تلفات در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به «سامانه تحلیل تلفات دفاعی» پنتاگون افزوده شدند.

با احتساب این موارد جدید، اکنون بیش از نیمی از تلفات ثبت‌شده در آمار ادعایی پنتاگون، مربوط به حوادث غیررزمی است. از مجموع ۲۳ نظامی کشته شده، ۱۱ نفر در درگیری کشته شده‌اند و ۱۲ مورد دیگر در دسته تلفات غیررزمی قرار گرفته اند.

بر اساس داده‌های «سامانه تحلیل تلفات دفاعی» پنتاگون، از زمان آغاز جنگ علیه ایران در اواخر فوریه، ۸۶۵ نظامی دیگر آمریکایی نیز در این درگیری مجروح شده‌اند.

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