مقصر جلوه‌ دادن ایران، سفیدشویی جنایات آمریکاست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده توسط تشکیلات موسوم به گزارشگر حقوق بشر ایران، در فضای مجازی نوشت:

«صرف‌نظر از ماهیت کاملا سیاسی تشکیلات موسوم به «گزارشگری حقوق بشر ایران» که با انگیزه‌ای بدسگالانه توسط انگلیس بر شورای حقوق بشر تحمیل شده است، سوءاستفاده مضاعف از این تشکیلات برای مقصر جلوه دادن ایران به‌خاطر جنایات ارتکابی آمریکا و اسرائیل، چیزی جز تطهیر آگاهانه تجاوز، جنایت و اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه نیست. چنین رویکردی عمیقا گمراه‌کننده و شدیدا فریبکارانه است.»

...........

پایان پیام/ ۲۱۸