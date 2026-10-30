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پیام قدردانی دکتر محمدجعفر واصف از حضور آیت‌الله رمضانی در آیین بزرگداشت علامه واصف لاهیجی

۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۳
کد مطلب: 1884317
پیام قدردانی دکتر محمدجعفر واصف از حضور آیت‌الله رمضانی در آیین بزرگداشت علامه واصف لاهیجی

فرزند علامه واصف لاهیجی در پی برگزاری آیین بزرگداشت سی‌امین سالگرد ارتحال این عالم فرزانه با صدور پیامی از حضور آیت‌الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در این مراسم، قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی برگزاری آیین بزرگداشت سی‌امین سالگرد ارتحال علامه واصف لاهیجی (طاب‌ثراه)، که هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) برگزار شد، دکتر محمدجعفر واصف، فرزند آن عالم فقید، با صدور پیامی از حضور ارزشمند و همراهی علما، شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی، مسئولان، اساتید، پژوهشگران و سایر ارادتمندان و علاقه‌مندان به خاندان علم و فضیلت قدردانی کرد.

وی در این پیام، ضمن ابراز سپاس ویژه از حضور و سخنان ارزشمند آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) از حضور روحانیون، امامان جمعه و جماعات، مدیران، مسئولان، دانشگاهیان، اصحاب رسانه و دیگر مهمانان این آیین معنوی تقدیر کرد و حضور آنان را مایه دلگرمی و افتخار برگزارکنندگان دانست.

در ادامه، متن کامل پیام سپاس و قدردانی دکتر محمدجعفر واصف منتشر می‌شود:

بسمه تعالی

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

بحمدالله و المنّه

بزرگداشت سی‌امین سالگرد رحلت والد معظم، علامه واصف لاهیجی، طاب ثراه، که با ایام جانسوز فاطمیه مصادف بود، برگزار گردید.

بدین مناسبت، از همه سروران و عزیزان گرامی، به‌خصوص حضرت آیت‌الله رمضانی (دام عزّه)، دبیرکل محترم مرکز جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) که با بیانی شیوا و گیرا همگان را به فیض رساندند، و نیز روحانیت معظم، امامان محترم جمعه و جماعات، اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، هیئت رئیسه محترم دانشکده علوم پزشکی، پرسنل محترم ادارات دولتی و غیردولتی، سرورانی از حسینیه گیلانی‌های مقیم قم و اصحاب رسانه و ... که قدم رنجه فرمودند و سرافرازمان کردند، کمال تشکر و امتنان را دارم و از قصور و کم‌خدمتی عذرخواهی می‌کنم.

از خداوند سبحان، سلامت، سعادت و توفیقات روزافزون همگان را آرزومندم.

۱۰ آبان ۱۴۰۵
قم ـ محمد جعفر واصف

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پایان پیام/ ۲۶۸

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