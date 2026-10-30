به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی برگزاری آیین بزرگداشت سی‌امین سالگرد ارتحال علامه واصف لاهیجی (طاب‌ثراه)، که هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) برگزار شد، دکتر محمدجعفر واصف، فرزند آن عالم فقید، با صدور پیامی از حضور ارزشمند و همراهی علما، شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی، مسئولان، اساتید، پژوهشگران و سایر ارادتمندان و علاقه‌مندان به خاندان علم و فضیلت قدردانی کرد.

وی در این پیام، ضمن ابراز سپاس ویژه از حضور و سخنان ارزشمند آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) از حضور روحانیون، امامان جمعه و جماعات، مدیران، مسئولان، دانشگاهیان، اصحاب رسانه و دیگر مهمانان این آیین معنوی تقدیر کرد و حضور آنان را مایه دلگرمی و افتخار برگزارکنندگان دانست.

در ادامه، متن کامل پیام سپاس و قدردانی دکتر محمدجعفر واصف منتشر می‌شود:

بسمه تعالی

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

بحمدالله و المنّه

بزرگداشت سی‌امین سالگرد رحلت والد معظم، علامه واصف لاهیجی، طاب ثراه، که با ایام جانسوز فاطمیه مصادف بود، برگزار گردید.

بدین مناسبت، از همه سروران و عزیزان گرامی، به‌خصوص حضرت آیت‌الله رمضانی (دام عزّه)، دبیرکل محترم مرکز جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) که با بیانی شیوا و گیرا همگان را به فیض رساندند، و نیز روحانیت معظم، امامان محترم جمعه و جماعات، اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، هیئت رئیسه محترم دانشکده علوم پزشکی، پرسنل محترم ادارات دولتی و غیردولتی، سرورانی از حسینیه گیلانی‌های مقیم قم و اصحاب رسانه و ... که قدم رنجه فرمودند و سرافرازمان کردند، کمال تشکر و امتنان را دارم و از قصور و کم‌خدمتی عذرخواهی می‌کنم.

از خداوند سبحان، سلامت، سعادت و توفیقات روزافزون همگان را آرزومندم.

۱۰ آبان ۱۴۰۵

قم ـ محمد جعفر واصف

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