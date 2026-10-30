نیروهای مسلح یمن، هدف قرار دادن مکه را تکذیب کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که امروز هیچ عملیاتی به سمت عمق خاک عربستان سعودی انجام نداده‌اند و ادعای ریاض مبنی بر رهگیری یک پهپاد در آسمان مکه مکرمه را تهمتی بزرگ و آشکار خواندند.

این نیروها در بیانیه‌ای اعلام کردند: عملیات ما تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی دشمن را هدف قرار می‌دهد و دیگر هیچ‌کس در این جهان، این افتراها و دروغ‌هایی را که رژیم جنایتکار آل‌سعود ترویج می‌کند، باور ندارد.

نیروهای مسلح یمن روز گذشته از اجرای شش عملیات نظامی ویژه در عمق خاک عربستان سعودی خبر داده بودند. به گفته این نیروها، در عملیات نخست پالایشگاه «رأس‌تنوره» متعلق به شرکت «آرامکو» و در عملیات دوم تأسیسات این شرکت در «بقیق» هدف قرار گرفت.

بر اساس این اعلام، فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در شهر «ریاض»، فرودگاه بین‌المللی «ملک فهد» در شهر «دمام» و پالایشگاه نفتی «رابغ» نیز به‌ترتیب در عملیات‌های سوم، چهارم و پنجم هدف قرار گرفتند. عملیات ششم نیز مقر فرماندهی تجمع نیروهای سعودی در منطقه «نجران» را هدف قرار داد.

حملات هوایی عربستان به تعز و الجوف

در سوی دیگر تحولات یمن، جنگنده‌های سعودی امروز شبکه ارتباطات در منطقه «المجاشه» واقع در شهرستان «مقبنه» در استان تعز را هدف قرار دادند. به گزارش شبکه تلویزیونی «المسیره» یمن در پی این حمله، یک شهروند یمنی به شهادت رسید.

همچنین جنگنده‌های سعودی دو حمله هوایی به منطقه «حویشان» در استان الجوف و دو حمله دیگر به شهرستان «حَیفان» در استان تعز انجام دادند.

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