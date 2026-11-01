خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش قبلی این نوشته، گزارشی از توصیه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول یک سال قبل از شهادت به مردم مبعوث، مسئولان نظام، مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش توصیه‌های ایشان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آخرین دیدار اعضای مجلس شورای اسلامی با رهبر شهید در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ انجام شد که در این ملاقات، ایشان با تأکید بر اینکه «در مورد مجلس محترم و معظّم شورای اسلامی مطالب زیادی گفته شده؛ ما گفته‌ایم، دیگران گفته‌اند... در واقع، همه یا بسیاری از حرف‌های لازم گفته شده» چند وظیفه را به عنوان «آخرین توصیه‌ها» به نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شوند.

ایشان در این دیدار، فرمودند: «اگر ما به لوازم مندرج و محتوای واقعی این مجلس نگاه کنیم، مجلسْ عبادتگاه است؛ این مجلس شما مسجد است و به معنای واقعی کلمه محلّ عبادت است».

رهبر شهید انقلاب اسلامی، حفظ شأن این جایگاه عبادت، یعنی مجلس شورای اسلامی را از مهم‌ترین اقدامات هر نماینده دانسته که برای آن «بایدها و نبایدها»یی وجود دارد: «حالا در این سال‌های متمادی هر مجلسی که تشکیل شده، بنده یک چند کلمه‌ای، چند سطری، چند صفحه‌ای به عنوان پیشنهاد و به عنوان عرض عقیده بیان کرده‌ام که در خدمت آقایان هست، باید و نبایدهایی هست که باید این‌ها را رعایت کرد.»

پاسخگو دانستن خود به خدا و قانون، دخالت ندادن اغراض شخصی در رأی‌گیری‌ها و سخنرانی‌ها، توجه به تأثیرات و ابعاد مختلف سخن گفتن به عنوان نماینده مجلس در سطوح ملی و بین‌المللی، بیان سخنان امید و آرامش‌آفرین توسط نمایندگان و تأکید بر حفظ انسجام ملی، موضوع تلاش برای اجرای همه قوانین مصوب از جمله برنامه‌های هفتم توسعه، تلاش برای تنقیح قوانین، حضور پررنگ نمایندگان در مجلس، گسترش همکاری با دولت و دستکاری محدود در لوایح اقتصادی دولت و توجه به بودجه‌های عملیاتی از آخرین توصیه‌های رهبر شهید به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.

اما به نظر می‌رسد آنچه که مهم‌ترین بخش این دیدار بود، توجه به «مشی انقلابی» است، موضوعی که مخاطبانی فراتر از نمایندگان مجلس داشته و می‌توان آن را وظایف هر «شخص انقلابی» در نظام اسلامی دانست، ایشان در توضیح «مشی انقلابی» این‌گونه فرمودند: «در فهم «انقلابیگری» مراقب باشید خطا صورت نگیرد. انقلابیگری فقط سروصدا کردن نیست، «انقلابیگری» یعنی حرکت در سمت آرمان‌ها، پایه‌ی اوّل انقلابیگری این است، یعنی ما فراموش نکنیم برای چه انقلاب شده.... اهداف نهضت چه بوده؟ خب در بیانات امام نگاه کنید، معلوم می‌شود، در شعارهای انقلاب ملاحظه کنید، معلوم می‌شود. در آرمان‌هایی که برای انقلاب ذکر شده ملاحظه کنید، معلوم می‌شود. از آرمان‌های انقلاب تخطّی صورت نگیرد، اوّل‌پایه‌ی انقلابیگری این است».

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح «مشی انقلابی‌گری» فرمودند: «بعد هم شجاعت در ابراز عقیده، این انقلابیگری است، یعنی آن عقیده را صریح بیان کنند، با صراحت، با بیان درست، محترمانه عقیده گفته بشود. یکی از ارکان انقلابیگری این است که در محاسبات کاری، اغراض شخصی مطلقاً کنار برود. مثلاً فرض کنید از لحاظ برخوردها یا از لحاظ سلیقه‌ی سیاسی، از یکی آدم خوشش می‌آید، از یکی آدم خوشش نمی‌آید؛ این‌ها را بگذاریم کنار. در محاسباتی که برای کار انجام می‌گیرد، مسائل شخصی و خودی و سلایق شخصی و مانند این‌ها کنار گذاشته بشود؛ این انقلابیگری است. بعد هم خدا را در نظر داشتن، خود را در محضر خدا دیدن. ....بدانیم چه داریم می‌گوییم، رضای خدا را در نظر بگیریم، آنچه خدای متعال از ما خواسته و موجب رضای الهی است، آن را در نظر بگیریم؛ انقلابیگری این‌ها است....بعد هم در مواضع انقلاب، قاطعانه و با شجاعت و با صراحت حرف زدن، بیان کردن، تصمیم‌گیری کردن».

در بخش‌های بعدی این نوشته، توصیه‌های دیگر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مسئولان حاکمیتی و تشکل‌های مختلف مردمی در یک سال پایانی عمر شریف ایشان بررسی خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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