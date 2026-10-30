حکم اعدام برای شیخ معتوق تلاشی آشکار برای تضعیف نفوذ و کرامت علمای اسلام است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر حوزه های علمیه سراسر و کشور با صدور بیانیه‌ای صدور حکم ظالمانه و بی‌رحمانه دادگاه‌های منطقه برای مردم، جوانان و علمای اعلام بویژه حکم، ناعادلانه حکام کویت مبنی بر اعدام حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسین المعتوق، را محکوم کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِکَ کَتَبْنَا عَلَیٰ بَنِیٓ إِسْرَآئِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَآ أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. (مائده/۳۲)

در حالی که جهان اسلام در برابر توطئه‌های گسترده و سازمان‌یافته‌ی دشمنانِ اسلام، به‌ویژه رژیم مستکبر آمریکا و رژیم صهیونیستی، با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبروست، شنیدن خبر حکم ظالمانه و بی‌رحمانه دادگاه‌ها منطقه برای مردم، جوانان و علمای اعلام بویژه حکم، ناعادلانه حکام کویت مبنی بر اعدام مجاهد نستوه حضرت مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ حسین المعتوق،عالم بزرگوار و خادم مردم کویت، قلوب مسلمانان را به درد آورده و موجی از خشم و اندوه را در میان امت اسلامی و مراکز علمی و حوزه های علمیه ایران و جهان برانگیخته است.

این اقدام که با بی‌توجهی آشکار به موازین حقوقی، انسانی و جایگاه والای علمای دین صورت گرفته است، فراتر از یک حکم قضایی، نوعی تهاجم علیه هویت و حقوق مذهبی مسلمانان و شیعیان و تلاشی آشکار برای تضعیف نفوذ و کرامت علمای اسلام است .

اینجانب با استناد به این آیه شریفه «أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا...» و با یادآوری این حقیقت که ظلم کردن در حق مؤمنانی که همگی بر گردِ پرچم وحدت و در سایه کلام خداوند قادر متعال، برادرانی در کنار یکدیگرند گناهی نابخشودنی است و حرمت و کرامت آنها باید حفظ شود، به نام حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید و اساتید ارجمند و نهاد های وابسته به آن، ضمن محکوم کردن این رفتار ظالمانه و حکم غیرقانونی صادر شده، تأکید می‌نمایم که لازم است دولت و مقامات مسئول در کشور کویت بر اساس اصل برادری اسلامی، با بازنگری فوری در این حکم و با رعایت حقوق بنیادین ملت شریف مسلمان و خاصه شیعیان کویت و احترام به جایگاه علمی و مذهبی شخصیت‌های برجسته، از وقوع این فاجعه و گریز از عدالت جلوگیری کنند.

این نکته نیز حائز اهمیت است که هرگونه برخورد تبعیض‌آمیز با علمای بزرگ و مذهبی، نه تنها موجب تضییع حقوق فردی و اجتماعی است، بلکه می‌تواند بستر را برای ایجاد شکاف واختلاف میان کشورهای اسلامی فراهم آورد؛ امری که دقیقاً همان چیزی است که دشمنان اسلام در پی آن هستند و همه دولت ها و ملت های اسلامی باید از آن پرهیز نمایند.

از خداوند متعال بیداری دولتهای اسلامی و پیروزی امت اسلام را بر دشمنان آمریکایی صهیونیستی مسألت دارم.

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه های علمیه

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