به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان منطقه خودمختار «بانگسامورو» در فیلیپین امروز جمعه، «عبدالرئوف ماکاکوا» ۶۹ ساله را پس از کسب اکثریت آرای نمایندگان به‌عنوان رئیس دولت منطقه‌ای انتخاب کرد. ماکاکوا در این رأی‌گیری توانست بر رقیب خود، «مراد ابراهیم» از رهبران جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو، پیروز شود.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این انتخابات در نخستین نشست پارلمان منتخب منطقه بانگسامورو و با حضور «فردیناند مارکوس» رئیس‌جمهور فیلیپین، برگزار شد. رویدادی که مرحله تازه‌ای در روند سیاسی و تثبیت صلح در این منطقه به شمار می‌رود.

پارلمان بانگسامورو با ۵۱ رأی از مجموع ۸۰ نماینده، ماکاکوا را به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب کرد. این رأی‌گیری یک ماه و نیم پس از انتخابات منطقه‌ای برگزار شد؛ انتخاباتی که طی آن حزب ماکاکوا نتوانسته بود اکثریت لازم یعنی ۴۱ کرسی، را به دست آورد. در مقابل، مراد ابراهیم، رقیب اصلی او، ۲۷ رأی کسب کرد.

جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو پیش‌تر دچار انشعاب شده و به دو حزب رقیب تقسیم شده بود. هزاران نفر از نیروهای این جبهه نیز پس از آنکه فردیناند مارکوس رئیس‌جمهور فیلیپین، عبدالرئوف ماکاکوا را به‌عنوان رئیس موقت دولت منطقه منصوب کرد، به این فرمانده نظامی و حزب او با عنوان «بانگسامورو فدرال» پیوستند.

مردم باید سرنوشت خود را تعیین کنند

ماکاکوا در سخنرانی افتتاحیه خود در نخستین نشست عمومی پارلمان عادی بانگسامورو، شش اولویت مرتبط و به‌هم‌پیوسته را برای اداره منطقه تشریح کرد و بر اهمیت تعیین مسیر دولت در ۱۰۰ روز نخست فعالیت آن تأکید کرد.

او گفت مسئولیت نخست‌وزیری را نه به‌عنوان یک پیروزی شخصی یا امتیازی برای رهبری سیاسی، بلکه به‌مثابه امانتی مقدس پذیرفته است که امیدها، انتظارات و آرزوهای مردم منطقه بانگسامورو را با خود به همراه دارد.

ماکاکوا وعده داد نخست‌وزیری باشد که با فروتنی برای شنیدن صدای مردم تلاش کند، با تشخیص و دوراندیشی تصمیم بگیرد، با شجاعت اقدام کند و با صداقت و تعهد به مردم خدمت کند.

وی همچنین تأکید کرد که مردم منطقه بانگسامورو باید این فرصت را داشته باشند که از طریق نهادهای دموکراتیک، پاسخ‌گو و به‌درستی نماینده خواسته‌هایشان، آینده خود را شخصاً تعیین کنند.

فردیناند مارکوس، رئیس‌جمهور فیلیپین، نیز به‌عنوان مهمان ویژه در مراسم افتتاح پارلمان حضور یافت. او در سخنرانی خود گفت: به دست آوردن حق خودگردانی، به‌خودی‌خود پیشرفتی بزرگ بود. برگزاری روان نخستین انتخابات پارلمانی در بانگسامورو نیز دستاوردی تاریخی دیگر به شمار می‌رفت. اکنون دشوارترین مأموریت آغاز می‌شود.

مارکوس افزود: وظیفه دولت منطقه‌ای، تشکیل یک قوه اجرایی باثبات است. دولتی که تضمین کند هر خانواده در بانگسامورو بتواند ثمرات صلح را در زندگی روزمره خود لمس کند.

رئیس‌جمهور فیلیپین پیش از برگزاری انتخابات، ماکاکوا را به‌عنوان رئیس موقت دولت منطقه منصوب کرده بود. تصمیمی که با مخالفت برخی از رهبران ارشد جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو روبه‌رو شد. مدت کوتاهی پس از این انتصاب، اختلافات میان ماکاکوا و ابراهیم افزایش یافت و زمینه برای رقابت انتخاباتی آن‌ها در ماه سپتامبر فراهم شد.

منطقه بانگسامورو همچنان فقیرترین منطقه فیلیپین است و بر اساس آمارهای رسمی، پایین‌ترین نرخ سواد و توانایی خواندن و نوشتن را در میان مناطق این کشور دارد.

بانگسامورو در آستانه مرحله‌ای تازه از خودمختاری

انتخابات اخیر نقطه عطف دیگری در روند صلحی محسوب می‌شود که به تشکیل منطقه خودمختار بانگسامورو در شکل کنونی آن انجامید. این منطقه پس از برگزاری همه‌پرسی سال ۲۰۱۹ میلادی تأسیس شد و انتخابات اخیر، نخستین تجربه انتخاب پارلمان و تشکیل دولت دائمی در آن پس از چندین سال اداره موقت و انتقالی به شمار می‌رود.

با این حال، تحولات اخیر به انتخاب نخست‌وزیر محدود نمی‌شود و دولت آینده با مجموعه‌ای از چالش‌های مهم روبه‌رو خواهد بود. بازپروری و ادغام مجدد نیروهای سابق گروه‌های مسلح، مقابله با فقر، بهبود وضعیت آموزش و بهداشت، تعیین سهم منطقه از درآمد منابع طبیعی و همچنین حفظ هویت مردم مورو از جمله مهم‌ترین مسائلی هستند که دولت جدید منطقه بانگسامورو باید به آن‌ها رسیدگی کند.

بر این اساس، اهمیت نخستین پارلمان منتخب بانگسامورو را نمی‌توان صرفاً با تعداد کرسی‌های احزاب و جریان‌های سیاسی سنجید. پرسش اصلی این است که آیا رقبای سیاسی می‌توانند با تشکیل ائتلافی پایدار، خودمختاری را از سطح یک توافق سیاسی فراتر ببرند و آن را به خدمات عمومی، فرصت‌های اقتصادی و حقوق ملموس برای ساکنان این منطقه تبدیل کنند؟

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