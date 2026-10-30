به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - استاد سیدمجتبی نورمفیدی در دیدار با امیرمحمد رستم‌پور؛ بوکسور جوان گلستانی و نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان،ضمن تجلیل از انصراف از مسابقه با بوکسور اسرائیلی در رقابت‌های جهانی بوکس صربستان، آن را نشانه‌ای از شجاعت، ایثار و ترجیح پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دفاع از مردم مظلوم فلسطین بر منافع شخصی دانست.

استاد نورمفیدی با تبریک به این ورزشکار جوان، حضور او در عرصه ورزش قهرمانی و رقابت‌های بین‌المللی را شایسته تقدیر دانست و اظهار کرد: «قهرمانی تنها به کسب مدال و دستیابی به افتخارات ورزشی محدود نیست؛ گاهی چشم‌پوشی از فرصت‌ها و امتیازات برای پایبندی به ارزش های دینی، اصول اخلاقی و حمایت از مظلوم و دفاع از حق،جلوه‌ای ارزشمندتر از پیروزی در میدان مسابقه است.»

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با اشاره به ارزش معنوی دفاع از حق و گذشتن از منافع شخصی در این مسیر، بر ضرورت امیدواری به پاداش الهی تأکید کرد و گفت: «ممکن است انسان در زمان اقدام خود آن‌گونه که شایسته است، مورد قدردانی دیگران قرار نگیرد؛ اما باید به وعده الهی دلگرم باشد و یقین داشته باشد که خداوند جبران‌کننده ایثار و فداکاری بندگان خویش است.»

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با اشاره به دشواری انصراف از رقابت‌های جهانی برای ورزشکاری که سال‌ها برای رسیدن به جایگاه قهرمانی تلاش کرده است، تصمیم رستم‌پور را شایسته تقدیر دانست و با تجلیل از روحیه او اظهار داشت: «من در برابر این روحیه و این فداکاری احساس کوچکی می‌کنم.»



استاد نورمفیدی در ادامه، برای موفقیت این ورزشکار و خانواده‌اش دعا کرد و با گرامی‌داشت یاد مظلومان غزه و شهدای حملات رژیم صهیونیستی در ایران به ویژه امام شهید ابراز امیدواری کرد که خداوند ضمن احقاق حق مظلومان، عزت و پاداش این اقدام را نصیب رستم‌پور و خانواده او کند.



تأکید بر نقش خانواده در تربیت جوانان



رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به ارتباط پدر امیرمحمد رستم‌پور با مسجد و محیط تربیتی خانواده، بر نقش خانواده و فضای دینی در پرورش جوانانی برخوردار از روحیه اخلاقی و مسئولیت‌پذیری، برای رستم‌پور و پدرش آرزوی سلامتی، عزت و توفیق روزافزون داشت.



استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با تأکید بر اهمیت احترام به پدر و مادر خاطرنشان کرد:«قدردانی از والدین تنها به انجام خواسته‌های صریح آنان محدود نمی‌شود؛ گاهی لازم است انسان خواسته قلبی پدر و مادر خود را نیز بشناسد و برای برآورده‌کردن آن بکوشد. احترام به والدین و توجه به جایگاه آنان از جمله اموری است که آثار و برکات خود را در زندگی انسان نشان می‌دهد.»

یادآور می شود امیرمحمد رستم‌پور، بوکسور ۱۷ ساله گلستانی و نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم ایران، در مسابقات جهانی بوکس جوانان در مونته‌نگرو، پس از مشخص‌شدن مسیر رقابت‌های خود و قرارگرفتن نماینده رژیم صهیونیستی در مسیر مسابقه‌اش، از ادامه حضور در این رقابت‌ها انصراف داد و حاضر به رویارویی با وی نشد.

این ورزشکار جوان که از او به‌عنوان یکی از بوکسورهای پرافتخار استان گلستان یاد می‌شود، سابقه کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان در قزاقستان و مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا در العین امارات و حضور در رقابت‌های جهانی و کسب سه مدال طلای کشوری را در کارنامه دارد.

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