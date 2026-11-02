خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: در عصر نفوذ عمیق رسانه‌ها، کودکان پیش از یادگیری مهارت‌های دنیای واقعی، غرق در داده‌های دیجیتال می‌شوند. این امر والدین را در میانۀ یک دوراهی قرار داده است: استفاده از صفحه‌نمایش به‌عنوان راهی آسان برای آرام‌سازی کودک، و نگرانی از پیامدهای مخرب آن بر سلامت روان و رفتار فرزندان. خانم دکتر مریم شاهوردی، روان‌شناس بالینی کودک در گفت‌وگو با ابنا به این دغدغه مهم پاسخ داده است.

برای تربیت نسل جدید که خوراکش را از فضای مجازی می‌گیرد، چه باید بکنیم؟

باید از تربیت مبتنی بر ممنوعیت، به سمت تربیت مبتنی بر آگاهی و توانمندسازی حرکت کنیم. به فرزندانمان سواد رسانه‌ای، تفکر نقادانه و قدرت تشخیص محتوای درست از نادرست را آموزش دهیم. در کنار آن، با ایجاد ارتباط عاطفی امن و فراهم کردن فرصت‌های جذاب در دنیای واقعی، کمک کنیم رسانه تنها منبع تجربه و یادگیری آن‌ها نباشد.

۲. اصلاً چرا باید رسانه را مدیریت کنیم؟ مگر رسانه وقت بچه‌ها را پر نمی‌کند و وقت والدین را آزاد نمی‌گذارد؟

بله، رسانه می‌تواند هم برای کودکان سرگرمی و یادگیری ایجاد کند و هم به والدین فرصت رسیدگی به مسئولیت‌هایشان را بدهد؛ اما مسئله این است که هر محتوایی الزاماً مفید نیست و استفاده بی‌رویه می‌تواند خواب، تمرکز، فعالیت بدنی و روابط اجتماعی کودک را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین، هدف ما حذف رسانه نیست؛ بلکه مدیریت هوشمندانه زمان، محتوا و شیوه استفاده از آن است.

سمیرا گل‌کار/ خبرگزاری بین‌المللی ابنا