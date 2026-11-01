به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حاج شیخ جواد مروی در ابتدای درس خارج فقه با اشاره به حکم دستگاه قضایی حکومت کویت علیه علما و شیعیان این کشور اظهار داشت: حکم اعدام عالم مجاهد استاد شیخ حسین المعتوق و جمعی از شیعیان ناشی از استیصال حاکمان کشورک‌های منطقه خلیج فارس در مقابله با مردم و نخبگانشان است.

وی تصریح کرد: دستگیری، شکنجه و حکم به اعدام توسط سیستم قضائی این حکام وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی نتیجه باتلاق خودساخته این حاکمان است که ثمری غیر از فرورفتن بیشتر ندارد.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه همین عالمان، نخبگان و شیعیان مظلوم بودند که در مقابل تجاوز صدام ایستادگی کردند، اینگونه تحرکات نابخردانه را سبب بیداری بیشتر مردم منطقه و درماندگی بیشتر حاکمان این کشورک‌ها خواند و افزود: آینده تاریکی در انتظار این حاکمان خواهد بود.

آیت‌الله مروی تاکید کرد: این اقدامات را به شدت محکوم می‌کنیم و جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را که لازم و صلاح بداند انجام خواهد داد.

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