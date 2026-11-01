به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مسلحانه «یحیی» با عنوان «حرکت یحیی» که نام خود را برگرفته از نام شهید یحیی سنوار کرده است، با انتشار بیانیه‌ای شبکه اقتصادی ترامپ و نزدیکانش در امارات را تهدید و اعلام کرد که این افراد و شرکت ها از اهداف اصلی این حرکت مسلحانه هستند و در هر موقعیتی به آنها حمله خواهد شد.

در این بیانیه عنوان شده است که سیاست‌های ترامپ برای تأمین منافع شخصی خود و نزدیکانش افزایش تنش‌ها و گسترش بحران‌های منطقه‌ای را در پی داشته و این جنبش با رصد فعالیت‌های اقتصادی و ارتباطات افراد و شرکت‌های مورد اشاره این «شبکه اختاپوسی ترامپ در امارات» را جزو اهداف خود قرار خواهد داد.

حرکت یحیی از افرادی که اطلاعاتی درباره این شبکه دارند خواسته است اطلاعات و مستندات خود را با این جنبش به اشتراک بگذارند.

این حرکت مسلحانه با تأکید بر نام و هویت تشکیلاتی این گروه، عبارت «یحیی یعنی زنده؛ زنده‌ای که تا انتقام نگیرد، آرام نمی‌گیرد» را به‌عنوان شعار خود مطرح کرده است.

حرکت یحیی در بیانیه اعلام موجودیت خود با اشاره به جنگ‌افروزی‌ها و جنایات آمریکا، رژیم صهیونیستی و حکام تابعه آن‌ها اعلام کرده بود که «ای جنایتکاران، ما نه در سرزمین خودمان بلکه در سرزمین خودتان و درب خانه‌هایتان به سراغ شما خواهیم آمد.»

این جنبش پیش‌تر در بیانیه اعلام موجودیت خود آورده بود: «ما به دنبال پاکسازی جهان از شیاطین هستیم. آنها را به شما معرفی میکنیم. کسانی که میتوانند اقدام کنند در هرکجای دنیا باید اقدام کنند. اگر قدرت اقدام ندارید اما میتواند همراهی کنید به هرشکلی که مقدور است ما را همراهی کنید. انسانهایی هستند که آزادگی و شرافت را به ارث برده‌اند و برای هر اقدامی آماده هستند.

بیایید کاری کنیم که تا ظلم در دنیا هست ظالمان خواب راحت نداشته باشند و ما اگر همگی برخیزیم میتوانیم این کار را انجام دهیم.ما شروع کردیم ! شما هم میتوانید شروع کنید!»

حرکت یحیی پیش از این، برخی عناصر و عوامل اصلی رژیم صهیونیستی را به انتقام خون مردم مظلوم فلسطین و غزه، در لیست اهداف خود اعلام کرده است.

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