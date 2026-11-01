به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه در جریان سخنرانی خود در بیست‌ودومین نشست گفت‌وگوی منامه در بحرین، اعلام کرد که گفت‌وگوهایی برای ارزیابی پیوستن سوریه به ائتلاف دفاعی مکه در جریان است.

الشیبانی با اشاره به ضرورت تقویت امنیت منطقه گفت امنیت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که کشورها توانایی حفاظت از ملت‌های خود را داشته باشند و همسایگان نیز به حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند.

به گفته او، ثبات خاورمیانه در گرو مصون‌سازی جوامع در برابر آشفتگی و ایجاد پایه‌های مستحکم برای صلح است.

وزیر امور خارجه سوریه تأکید کرد که دمشق دیگر اجازه نخواهد داد خاک این کشور به سکویی برای تهدید کشورهای همسایه تبدیل شود.

وی همچنین به گفت‌وگوهای اخیر با نخست‌وزیر عراق درباره ازسرگیری انتقال نفت از طریق بندر بانیاس اشاره کرد و گفت این اقدام می‌تواند به تأمین جریان انرژی و تقویت پیوندهای اقتصادی مشترک کمک کند.

بیش از هزار حمله اسرائیل به خاک سوریه

الشیبانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تحولات میدانی جنوب سوریه گفت که این کشور طی کمتر از دو سال بیش از هزار حمله از سوی اسرائیل را تجربه کرده است؛ حملاتی که به گفته او ده‌ها قربانی غیرنظامی بر جای گذاشته است.

وی با انتقاد از نقض حاکمیت سوریه پرسید: چگونه می‌توان هم‌زمان خواستار کنترل مرزها و انحصار سلاح در اختیار دولت بود، در حالی که اسرائیل هر روز حاکمیت سوریه را نقض می‌کند؟

وزیر امور خارجه سوریه گفت دمشق برای پایان دادن به این حملات، مسیر مذاکره را دنبال می‌کند و خواستار بازگشت به خطوط پیش از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ و اجرای توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ است.

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