خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این نوشته، اهمیت توجه به همسایگان و بررسی ادعیه ائمه معصومین(ع) در این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، در این نوشته دعاهای رسول خدا(ص) درباره همسایگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یکی از دعاهای رسول خدا(ع)، دعا هنگام وداع با خانواده در هنگام رفتن به سفر است که بعد از دو رکعت نماز، خوانده می‌شود، در این دعا آمده است: «اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ اَلْیَوْمَ دِینِی وَ نَفْسِی وَ مَالِی وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ جِیرَانِی وَ أَهْلَ حُزَانَتِی اَلشَّاهِدَ مِنَّا وَ اَلْغَائِبَ وَ جَمِیعَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَیَّ، خدایا، امروز دین، جان، دارایی، خانواده، فرزندان، همسایگان و نزدیکانم را ، چه آنان که حاضرند و چه آنان که غایب‌اند و هر آنچه به من عطا فرموده‌ای، به تو می‌سپارم».

در این دعا، حضرت در هنگام سفر، دین، جان، دارایی، خانواده، فرزند و خاندان خویش، را به خداوند می سپارد و در کنار همه آنها، که هر کدام اهمیت ویژه ای دارد، «همسایگان» را نیز به خداوند می سپارد که نشانگر اهمیت خاص آن است. دعایی که در کتاب «مکارم الاخلاق، مرحوم طبرسی و بحارالانوار مرحوم مجلسی» از ایشان روایت شده است. مشابه همین دعا، با تفاوتی در عبارات، از امام رضا(ع) نیز روایت شده است که می توان متن کامل آن را در جلد اول کتاب «فقه الرضا(ع)» یافت که به عنوان دعای ایشان هنگام مسافرت برای سفر حج معرفی شده است.

دعای دیگر رسول خدا(ص) برای همسایگان، بخشی از دعا، بعد از خواندن «نماز کامله» است که نحوه خواندن آن در کتاب «بحارالانوار جلد ۸۶، در اعمال روز جمعه» و کتاب « جمال الاسبوع، جلد یک، فصل ۳۲» از امام صادق(ع) به نقل از امیرالمومنین(ع) بیان شده است.

در این دعا بسیار طولانی و گسترده که در آن همه نیازهای مادی و معنوی و دنیایی و آخرتی با بیان حدود ۲۰۰ درخواست از خداوند طلب می شود و حدود ۱۲ صفحه از کتاب را شامل می شود و می توان آن از جامع ترین دعاها در موضوعات مختلف دانست، اینگونه از خداوند درخواست می شود: «افْعَلْ مِثْلَ ذَلِکَ بِأَجْدَادِی وَ جَدَّاتِی وَ أَعْمَامِی وَ عَمَّاتِی وَ أَخْوَالِی وَ خَالاتِی وَ أَوْلَادِی وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِی وَ مَعَارِفِی وَ جِیرَانِی وَ مَنْ أَحَبَّنِی وَ رَبَّانِی وَ خَدَمَنِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ وَ مُحِبِّی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ، همین‌گونه در حق پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایم، عموها و عمه‌هایم، دایی‌ها و خاله‌هایم، فرزندانم، مادرانِ فرزندانم، آشنایانم، همسایگانم، و کسانی که مرا دوست داشته، مرا پرورش داده یا به من خدمت کرده‌اند،از میان مردان و زنان مؤمن، چه زنده و چه مرده، و همچنین در حق کسانی که محمد و خاندان محمد (درود خدا بر او و بر آنان باد) را دوست دارند، رفتار فرما. به‌راستی که تو بر هر چیزی توانایی».

در این فراز از دعا، حضرت هر آنچه که برای خود از خداوند درخواست می کنند، برای تمامی اعضای خاندان خود و عزیزترین کسان خود، همچنین آشنایان، همسایگان، دوستداران خود از خداوند، طلب می کند.

در بخش های بعدی این نوشته، دعاهای ائمه معصومین (ع) درباره همسایگان بررسی می شود.

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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